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В Баку отметили 30-летие дипотношений между Грузией и Азербайджаном

В Баку отметили 30-летие дипотношений между Грузией и Азербайджаном

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Праздничные мероприятия, посвященные 30-летнему юбилею дипломатических отношений между Грузией и Азербайджаном, состоялись в Баку... 23.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Праздничные мероприятия, посвященные 30-летнему юбилею дипломатических отношений между Грузией и Азербайджаном, состоялись в Баку, сообщает внешнеполитическое ведомство Грузии.На мероприятии, посвященном юбилею дипотношений двух стран, к гостям с речью обратился грузинский посол Зураб Патарадзе.Дипломат акцентировал внимание на стратегическом партнерстве двух стран, достигнутых успехах и намеченных целях. Патарадзе также отметил последний визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию, подчеркнув, что он дал положительный импульс в плане развития политических и торгово-экономических отношений.Во дворце Гейдара Алиева в Баку также прошел гала-концерт государственного академического ансамбля грузинских народных песен и танцев "Эрисиони", на котором присутствовали около 1,7 тысячи зрителей.Среди зрителей были представители дипкорпуса и международных отношений, члены законодательной и исполнительной власти Азербайджана, бизнес-кругов, СМИ, сферы культуры, грузинской диаспоры и рядовые граждане.Концерт прошел с аншлагом. Он вызвал восторг публики и стал резонансным в азербайджанских СМИ.Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.Азербайджан входит в пятерку основных торговых партнеров Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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