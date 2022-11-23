https://sputnik-georgia.ru/20221123/vladyka-shio-pozdravil-veruyuschikh-s-giorgoba-272403096.html
Местоблюститель Католикоса-Патриарха всея Грузии поздравил верующих с "Гиоргоба"
Местоблюститель Католикоса-Патриарха всея Грузии поздравил верующих с "Гиоргоба"
"Гиоргоба" – один из самых почитаемых религиозных праздников в стране 23.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-23T16:53+0400
2022-11-23T16:53+0400
2022-11-23T17:50+0400
грузия
религия
новости
сенаки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24310/25/243102520_0:110:2001:1235_1920x0_80_0_0_ae5e597af9827b9d2e9d2c9fa1c87c8d.jpg
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Местоблюститель Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, митрополит Сенаки и Чхороцху, владыка Шио (Муджири) поздравил верующих с Днем святого Георгия или "Гиоргоба".В Кафедральном соборе святой Троицы он обратился к верующим и отметил, что жизнь Грузии похожа на жизнь святого Георгия - несмотря на многие ошибки, страна всегда была предана церкви. Владыка Шио передал верующим благословение Илии II.По его словам, в Грузии особенно любят Святого Георгия - даже на государственном гербе изображен он как определенный символ страны."Поздравляю вас с этим прекрасным праздником, пусть святой Георгий благословит вас, ваши семьи, нашу родину", - отметил владыка Шио.День Святого Георгия Победоносца 2022: приметы, что нельзя делать >>Владыка Шио отметил, что 23 ноября отмечается еще одно важное событие. В этот день был освящен кафедральный собор святой Троицы."Хочу вместе с вами с сегодняшним днем особенно поздравить Илию II. Этот замечательный собор является одним из плодов его многолетнего вклада. Не случайно, что он этот собор освятил именно в день "Гиоргоба", - отметил владыка Шио, поблагодарив святейшего за огромный вклад.В Грузии 23 ноября празднуют День святого Георгия или "Гиоргоба", так называют торжество в Грузии – один из самых почитаемых религиозных праздников в стране.Гиоргоба – государственный праздник в Грузии и официальный выходной в стране.Праздничные богослужения, посвященные Дню святого Георгия по традиции пройдут во всех действующих церквях Грузии.В Грузии День святого Георгия или Гиоргоба отмечают дважды: 23 ноября и 6 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сенаки
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24310/25/243102520_102:0:1897:1346_1920x0_80_0_0_a736f259a91133f5c4a6f30785288cd2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, религия , новости, сенаки
грузия, религия , новости, сенаки
Местоблюститель Католикоса-Патриарха всея Грузии поздравил верующих с "Гиоргоба"
16:53 23.11.2022 (обновлено: 17:50 23.11.2022)
"Гиоргоба" – один из самых почитаемых религиозных праздников в стране
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Местоблюститель Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, митрополит Сенаки и Чхороцху, владыка Шио (Муджири) поздравил верующих с Днем святого Георгия или "Гиоргоба".
В Кафедральном соборе святой Троицы он обратился к верующим и отметил, что жизнь Грузии похожа на жизнь святого Георгия - несмотря на многие ошибки, страна всегда была предана церкви. Владыка Шио передал верующим благословение Илии II.
"Для святого Георгия Христос был единственной дорогой, истиной и жизнью, он не знал другого пути, он не хотел идти другой дорогой, и ничто его не испугало и не смогло ему противостоять", - сказал владыка Шио.
По его словам, в Грузии особенно любят Святого Георгия - даже на государственном гербе изображен он как определенный символ страны.
"Поздравляю вас с этим прекрасным праздником, пусть святой Георгий благословит вас, ваши семьи, нашу родину", - отметил владыка Шио.
Владыка Шио отметил, что 23 ноября отмечается еще одно важное событие. В этот день был освящен кафедральный собор святой Троицы.
"Хочу вместе с вами с сегодняшним днем особенно поздравить Илию II. Этот замечательный собор является одним из плодов его многолетнего вклада. Не случайно, что он этот собор освятил именно в день "Гиоргоба", - отметил владыка Шио, поблагодарив святейшего за огромный вклад.
В Грузии 23 ноября празднуют День святого Георгия или "Гиоргоба", так называют торжество в Грузии – один из самых почитаемых религиозных праздников в стране.
Гиоргоба – государственный праздник в Грузии и официальный выходной в стране.
Праздничные богослужения, посвященные Дню святого Георгия по традиции пройдут во всех действующих церквях Грузии.
В Грузии День святого Георгия или Гиоргоба отмечают дважды: 23 ноября и 6 мая.