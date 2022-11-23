https://sputnik-georgia.ru/20221123/vladyka-shio-pozdravil-veruyuschikh-s-giorgoba-272403096.html

Местоблюститель Католикоса-Патриарха всея Грузии поздравил верующих с "Гиоргоба"

Местоблюститель Католикоса-Патриарха всея Грузии поздравил верующих с "Гиоргоба"

"Гиоргоба" – один из самых почитаемых религиозных праздников в стране 23.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Местоблюститель Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, митрополит Сенаки и Чхороцху, владыка Шио (Муджири) поздравил верующих с Днем святого Георгия или "Гиоргоба".В Кафедральном соборе святой Троицы он обратился к верующим и отметил, что жизнь Грузии похожа на жизнь святого Георгия - несмотря на многие ошибки, страна всегда была предана церкви. Владыка Шио передал верующим благословение Илии II.По его словам, в Грузии особенно любят Святого Георгия - даже на государственном гербе изображен он как определенный символ страны."Поздравляю вас с этим прекрасным праздником, пусть святой Георгий благословит вас, ваши семьи, нашу родину", - отметил владыка Шио.День Святого Георгия Победоносца 2022: приметы, что нельзя делать >>Владыка Шио отметил, что 23 ноября отмечается еще одно важное событие. В этот день был освящен кафедральный собор святой Троицы."Хочу вместе с вами с сегодняшним днем особенно поздравить Илию II. Этот замечательный собор является одним из плодов его многолетнего вклада. Не случайно, что он этот собор освятил именно в день "Гиоргоба", - отметил владыка Шио, поблагодарив святейшего за огромный вклад.В Грузии 23 ноября празднуют День святого Георгия или "Гиоргоба", так называют торжество в Грузии – один из самых почитаемых религиозных праздников в стране.Гиоргоба – государственный праздник в Грузии и официальный выходной в стране.Праздничные богослужения, посвященные Дню святого Георгия по традиции пройдут во всех действующих церквях Грузии.В Грузии День святого Георгия или Гиоргоба отмечают дважды: 23 ноября и 6 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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