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Бера Иванишвили и Нанука Гудавадзе ждут второго ребенка – ВИДЕО

Бера Иванишвили и Нанука Гудавадзе ждут второго ребенка – ВИДЕО

Каким будет пол второго малыша, пока не известно 24.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Известный грузинский исполнитель, сын миллиардера и основателя правящей партии Грузии Бидзины Иванишвили Бера Иванишвили и его супруга Нанука Нудавадзе ждут второго ребенка.Пара поделилась видео в TikTok, где и рассказала о своей приятной новости. В видео супруги стоят на песчаном пляже, на кадрах также есть сын Берука, который обнимает беременную маму. Беруке, кстати, уже три года.Каким будет пол второго ребенка, пока не известно. Родители такой информацией с подписчиками еще не поделились.Как известно, Бера и Нанука переехали из Грузии в Южную Корею, но в данное время уже несколько месяцев живут в Бразилии.Сын самого богатого человека Грузии Бера женился на модели Нануке Гудавадзе в ноябре 2018 года. Молодые обвенчались в Кафедральном соборе Светицховели в городе Мцхета, после чего отметили этот знаменательный день в одном из фешенебельных комплексов для отдыха близ Коджори. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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