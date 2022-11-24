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Бюджет на 2023 год города Рустави провален в первом чтении
Бюджет на 2023 год города Рустави провален в первом чтении
Члены сакребуло от оппозиционного "Единого национального движения" покинули зал и не приняли участие в голосовании 24.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-24T23:07+0400
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Бюджет города Рустави, являющегося самым крупным промышленным центром Грузии, на 2023 год не принят в первом чтении.Всего в сакребуло Рустави 35 депутатов. Из них у "Грузинской мечты" 16 мест и столько же у "Единого национального движения". Еще три у партии Гахария "Для Грузии".По информации "Первого канала", рассмотрение бюджета в сакребуло (горсовет) города проходило на фоне противостояний депутатов правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиции.Проект представила мэр Рустави Нино Лацабидзе. Спустя несколько минут, после ее выступления, члены сакребуло от оппозиционного "Единого национального движения" покинули зал и не приняли участие в голосовании. За проект бюджета проголосовали лишь депутаты правящей партии.Мэр Рустави попросила оппозиционные партии не мешать решать проблемы города &gt;&gt;Проект бюджета Рустави представлен 87,4 миллиона лари. На 6 миллионов больше, чем в прошлом году.Как уверяет оппозиция, в проекте не предусмотрены их замечания, из-за чего они не поддержали его.Мэр Рустави провела чрезвычайный брифинг, где заявила о том, что оппозиционная часть горсовета предала население города. Они сбежали от ответственности и тем самым поставили город под угрозу.По ее словам, исполнительная власть сделает все и задействует все рычаги, чтобы у города не было проблем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, рустави, грузинская мечта, партия "для грузии"
грузия, новости, политика, рустави, грузинская мечта, партия "для грузии"

Бюджет на 2023 год города Рустави провален в первом чтении

23:07 24.11.2022 (обновлено: 23:25 24.11.2022)
© photo: Sputnik / Здание мэрии города Рустави
Здание мэрии города Рустави - Sputnik Грузия, 1920, 24.11.2022
© photo: Sputnik /
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Члены сакребуло от оппозиционного "Единого национального движения" покинули зал и не приняли участие в голосовании
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Бюджет города Рустави, являющегося самым крупным промышленным центром Грузии, на 2023 год не принят в первом чтении.
Всего в сакребуло Рустави 35 депутатов. Из них у "Грузинской мечты" 16 мест и столько же у "Единого национального движения". Еще три у партии Гахария "Для Грузии".
По информации "Первого канала", рассмотрение бюджета в сакребуло (горсовет) города проходило на фоне противостояний депутатов правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиции.
Проект представила мэр Рустави Нино Лацабидзе. Спустя несколько минут, после ее выступления, члены сакребуло от оппозиционного "Единого национального движения" покинули зал и не приняли участие в голосовании. За проект бюджета проголосовали лишь депутаты правящей партии.
Мэр Рустави попросила оппозиционные партии не мешать решать проблемы города >>
Проект бюджета Рустави представлен 87,4 миллиона лари. На 6 миллионов больше, чем в прошлом году.
Как уверяет оппозиция, в проекте не предусмотрены их замечания, из-за чего они не поддержали его.
Мэр Рустави провела чрезвычайный брифинг, где заявила о том, что оппозиционная часть горсовета предала население города. Они сбежали от ответственности и тем самым поставили город под угрозу.
"Партия "Для Грузии" имела возможность вместе с членами нашей команды поддержать бюджет Рустави на 2023 год. Вместо этого обе оппозиционные партии сегодня сбежали от города и уклонились от ответственности", - заявила Лацабидзе.
По ее словам, исполнительная власть сделает все и задействует все рычаги, чтобы у города не было проблем.
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