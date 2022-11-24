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https://sputnik-georgia.ru/20221124/detskomu-parku-mziuri-vernuli-bolshuyu-territoriyu-v-tbilisi-272439356.html
Детскому парку "Мзиури" вернули большую территорию в Тбилиси
Детскому парку "Мзиури" вернули большую территорию в Тбилиси
Отныне один из самых популярных тбилисских парков станет еще более крупным и зеленым 24.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-24T15:13+0400
2022-11-24T15:13+0400
каха каладзе
грузия
новости
общество
нодар думбадзе
тбилиси
парк "мзиури"
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Детскому городку "Мзиури" в Тбилиси вернули земельный участок, который находился в частной собственности – речь идет о 18 тысячах квадратных метров, заявил мэр столицы Каха Каладзе.По словам градоначальника, обустройство рекреационных и зеленых пространств в столице Грузии – один из главных приоритетов мэрии города, которая систематически работает в этом направлении, обновляя парки и скверы.Так, парк "Мзиури", который, по словам Каладзе, является одним из любимых мест молодежи и гостей столицы, обновили два года назад. Но мэрии не удалось полностью осуществить в нем восстановительные работы, поскольку определенная часть территории находилась в частной собственности."В течение последних лет переговоры с частным владельцем проходили в активном режиме, и они увенчались успехом. Было принято решение обменяться территориями. Вопрос уже отправлен на рассмотрение правительству. Далее его направят в сакребуло и решение будет принято", – сказал мэр.Каладзе также напомнил, что парк "Мзиури" является одним из важнейших пространств и носителем большой истории. Мэр вспомнил, как в свое время известный грузинский писатель Нодар Думбадзе много говорил о создании "легких для Тбилиси" и застройке парка в ущелье Вере. "Он призывал тбилисцев принести по кирпичу в ущелье Вере для строительства города мечты, где дети смогут отдыхать на воздухе, идущем с Бетания", – отметил Каладзе.Мэрия столицы продолжит данную практику в отношении зеленых ареалов, чтобы город стал более зеленым, экологически чистым, красивым и обновленным, поскольку этими пространствами должны пользоваться дети, будущие поколения и люди всех поколений, живущие в этом городе, резюмировал Каладзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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каха каладзе, грузия, новости, общество, нодар думбадзе, тбилиси, парк "мзиури"
каха каладзе, грузия, новости, общество, нодар думбадзе, тбилиси, парк "мзиури"

Детскому парку "Мзиури" вернули большую территорию в Тбилиси

15:13 24.11.2022
© photo: Sputnik / StringerПарк "Мзиури" в годовщину наводнения
Парк Мзиури в годовщину наводнения - Sputnik Грузия, 1920, 24.11.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Отныне один из самых популярных тбилисских парков станет еще более крупным и зеленым
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Детскому городку "Мзиури" в Тбилиси вернули земельный участок, который находился в частной собственности – речь идет о 18 тысячах квадратных метров, заявил мэр столицы Каха Каладзе.
По словам градоначальника, обустройство рекреационных и зеленых пространств в столице Грузии – один из главных приоритетов мэрии города, которая систематически работает в этом направлении, обновляя парки и скверы.

Однако, как отметил мэр, все хорошо помнят ту "вредную практику, когда зеленые ареалы и спортплощадки присваивали и на их месте строили различные здания". С 2017 года, заявил он, подход к этому вопросу радикально изменился, и городские власти стали усерднее работать для создания большего количества зеленых пространств и улучшения экологии.

Так, парк "Мзиури", который, по словам Каладзе, является одним из любимых мест молодежи и гостей столицы, обновили два года назад. Но мэрии не удалось полностью осуществить в нем восстановительные работы, поскольку определенная часть территории находилась в частной собственности.
"В течение последних лет переговоры с частным владельцем проходили в активном режиме, и они увенчались успехом. Было принято решение обменяться территориями. Вопрос уже отправлен на рассмотрение правительству. Далее его направят в сакребуло и решение будет принято", – сказал мэр.
© photo: Sputnik / StringerКаха Каладзе Открытие памятника бегемоту Беги в парке Мзиури
Каха Каладзе Открытие памятника бегемоту Беги в парке Мзиури - Sputnik Грузия, 1920, 24.11.2022
Каха Каладзе Открытие памятника бегемоту Беги в парке Мзиури
© photo: Sputnik / Stringer
Каладзе также напомнил, что парк "Мзиури" является одним из важнейших пространств и носителем большой истории. Мэр вспомнил, как в свое время известный грузинский писатель Нодар Думбадзе много говорил о создании "легких для Тбилиси" и застройке парка в ущелье Вере.
"Он призывал тбилисцев принести по кирпичу в ущелье Вере для строительства города мечты, где дети смогут отдыхать на воздухе, идущем с Бетания", – отметил Каладзе.
Мэрия столицы продолжит данную практику в отношении зеленых ареалов, чтобы город стал более зеленым, экологически чистым, красивым и обновленным, поскольку этими пространствами должны пользоваться дети, будущие поколения и люди всех поколений, живущие в этом городе, резюмировал Каладзе.
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