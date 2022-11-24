https://sputnik-georgia.ru/20221124/detskomu-parku-mziuri-vernuli-bolshuyu-territoriyu-v-tbilisi-272439356.html

Детскому парку "Мзиури" вернули большую территорию в Тбилиси

Детскому парку "Мзиури" вернули большую территорию в Тбилиси

Отныне один из самых популярных тбилисских парков станет еще более крупным и зеленым 24.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-24T15:13+0400

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каха каладзе

грузия

новости

общество

нодар думбадзе

тбилиси

парк "мзиури"

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Детскому городку "Мзиури" в Тбилиси вернули земельный участок, который находился в частной собственности – речь идет о 18 тысячах квадратных метров, заявил мэр столицы Каха Каладзе.По словам градоначальника, обустройство рекреационных и зеленых пространств в столице Грузии – один из главных приоритетов мэрии города, которая систематически работает в этом направлении, обновляя парки и скверы.Так, парк "Мзиури", который, по словам Каладзе, является одним из любимых мест молодежи и гостей столицы, обновили два года назад. Но мэрии не удалось полностью осуществить в нем восстановительные работы, поскольку определенная часть территории находилась в частной собственности."В течение последних лет переговоры с частным владельцем проходили в активном режиме, и они увенчались успехом. Было принято решение обменяться территориями. Вопрос уже отправлен на рассмотрение правительству. Далее его направят в сакребуло и решение будет принято", – сказал мэр.Каладзе также напомнил, что парк "Мзиури" является одним из важнейших пространств и носителем большой истории. Мэр вспомнил, как в свое время известный грузинский писатель Нодар Думбадзе много говорил о создании "легких для Тбилиси" и застройке парка в ущелье Вере. "Он призывал тбилисцев принести по кирпичу в ущелье Вере для строительства города мечты, где дети смогут отдыхать на воздухе, идущем с Бетания", – отметил Каладзе.Мэрия столицы продолжит данную практику в отношении зеленых ареалов, чтобы город стал более зеленым, экологически чистым, красивым и обновленным, поскольку этими пространствами должны пользоваться дети, будущие поколения и люди всех поколений, живущие в этом городе, резюмировал Каладзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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каха каладзе, грузия, новости, общество, нодар думбадзе, тбилиси, парк "мзиури"