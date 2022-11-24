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Гарибашвили выразил соболезнования в связи с кончиной актрисы Тамар Схиртладзе

Гарибашвили выразил соболезнования в связи с кончиной актрисы Тамар Схиртладзе

Известная артистка скончалась в Грузии на 94-м году жизни 24.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-24T11:06+0400

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кто ушел из жизни в 2022 году?

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования в связи со смертью выдающейся грузинской актрисы театра и кино Тамар Схиртладзе, сообщает пресс-служба правительства.Известная артистка скончалась в Грузии на 94-м году жизни."Выражаю сожаление в связи с кончиной актрисы театра и кино, Народной артистки Грузии Тамар Схиртладзе. Благодаря своим необычным способностям и особенному таланту, Тамар Схиртладзе запомнили многие поколения тем, что она вдохнула жизнь всеми любимым персонажам. Приношу соболезнование ее семье и родным", – написал Гарибашвили в соцсети.Тамар Схиртладзе родилась 2 мая 1929 года. Она окончила драматическую студию при театре Марджанишвили. В 1976-м стала Заслуженной артисткой Грузии, а в 1990 году – народной. Среди других заслуг Схиртладзе отмечаются Орден Чести, звание Жреца культуры и Почетного гражданина Тбилиси.Актриса выступала на театральной сцене 70 лет. Кинозрителям она известна по фильмам "Корни", "Евангелие от Луки", "Солнце неспящих", "Любовь с акцентом" и другим.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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кто ушел из жизни в 2022 году?, ираклий гарибашвили, тбилиси, грузия, новости, общество, культура