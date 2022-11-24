https://sputnik-georgia.ru/20221124/gosduma-zapretila-propagandu-lgbt-v-rossii-272447217.html
Госдума запретила пропаганду ЛГБТ в России
Госдума запретила пропаганду ЛГБТ в России
Под данный законопроект попадают и иностранцы, для которых предусмотрены штрафы, арест и депортация 24.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-24T20:06+0400
2022-11-24T20:06+0400
2022-11-24T20:06+0400
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Государственная Дума России приняла закон о запрете на пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, СМИ, книгах, кино и на аудиовизуальных сервисах и о включении такой информации в перечень запрещенной для детей, сообщает РИА Новости.Согласно закону, "реклама не должна содержать информацию, пропагандирующую либо демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола".За нарушения предусмотрены крупные штрафы. Так, за пропаганду ЛГБТ граждане должны будут уплатить до 400 тысяч рублей, а юрлица — до 5 миллионов. Иностранцам также может грозить административный арест на 15 суток или депортация.Ответственность за пропаганду педофилии наступит в виде штрафа в размере до 800 тысяч рублей для физлиц и до 10 миллионов — для организаций. Иностранца за такое правонарушение могут выдворить из России.Консерваторы порвали флаги ЕС и ЛГБТ у посольства Литвы в Тбилиси >>За распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения либо способной вызвать у них желание сменить пол, будут наказывать штрафами до 200 тысяч рублей для граждан и до 4 миллионов — для юрлиц.Роскомнадзор получит право утверждать порядок мониторинга интернета для выявления информации и программ, доступ к которым должен быть ограничен.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, россия, новости, политика, общество, лгбт
в мире, россия, новости, политика, общество, лгбт
Госдума запретила пропаганду ЛГБТ в России
Под данный законопроект попадают и иностранцы, для которых предусмотрены штрафы, арест и депортация
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik.
Государственная Дума России приняла закон о запрете на пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, СМИ, книгах, кино и на аудиовизуальных сервисах и о включении такой информации в перечень запрещенной для детей, сообщает РИА Новости.
Согласно закону, "реклама не должна содержать информацию, пропагандирующую либо демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола".
В частности, в случае вступления закона в силу будет запрещено выдавать прокатные удостоверения фильмам, пропагандирующим нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения, а также смену пола. Помимо этого, нельзя будет продавать товары, в том числе зарубежные, с подобным содержанием.
За нарушения предусмотрены крупные штрафы. Так, за пропаганду ЛГБТ граждане должны будут уплатить до 400 тысяч рублей, а юрлица — до 5 миллионов. Иностранцам также может грозить административный арест на 15 суток или депортация.
Ответственность за пропаганду педофилии наступит в виде штрафа в размере до 800 тысяч рублей для физлиц и до 10 миллионов — для организаций. Иностранца за такое правонарушение могут выдворить из России.
За распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения либо способной вызвать у них желание сменить пол, будут наказывать штрафами до 200 тысяч рублей для граждан и до 4 миллионов — для юрлиц.
Роскомнадзор получит право утверждать порядок мониторинга интернета для выявления информации и программ, доступ к которым должен быть ограничен.