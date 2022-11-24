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Грузинский сумоист потерпел седьмое поражение на осеннем турнире в Японии
Грузинский сумоист потерпел седьмое поражение на осеннем турнире в Японии
Бой получился напряженным, однако спортсмен из Грузии не смог оказать сопротивления 24.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-24T15:29+0400
2022-11-24T15:29+0400
2022-11-24T15:29+0400
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе потерпел седьмое поражение на осеннем турнире в японском Фукуоке.В 12-й день супертурнира Тотиносин проиграл 13-му маэгасире Всотока Окиноуми. У которого к моменту встречи с грузинским сумоистом накопилось пять побед и шесть поражений.Бой получился напряженным – после мощного столкновения оба сумоиста попытались ухватиться за пояс соперника. В итоге сделать это удалось Окиноуми и через несколько секунд Тотиносин покинул пределы круга.За 12 дней у грузинского сумоиста пять побед и семь поражений. Для того, чтобы завершить выступление на турнире с положительным балансом и улучшить свою позицию в рейтинге сумоистов, ему необходимо выиграть все три оставшихся поединка.Завтра соперником Тотиносина станет 14-й маэгасира Востока Итиямамото, у которого семь побед и пять поражений.Лидером турнира за три дня до его завершения является сэкивакэ Хосерю. У него одиннадцать побед и всего одно поражение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, спорт, леван горгадзе, япония
Грузинский сумоист потерпел седьмое поражение на осеннем турнире в Японии
Бой получился напряженным, однако спортсмен из Грузии не смог оказать сопротивления
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе потерпел седьмое поражение на осеннем турнире в японском Фукуоке.
В 12-й день супертурнира Тотиносин проиграл 13-му маэгасире Всотока Окиноуми. У которого к моменту встречи с грузинским сумоистом накопилось пять побед и шесть поражений.
Бой получился напряженным – после мощного столкновения оба сумоиста попытались ухватиться за пояс соперника. В итоге сделать это удалось Окиноуми и через несколько секунд Тотиносин покинул пределы круга.
За 12 дней у грузинского сумоиста пять побед и семь поражений. Для того, чтобы завершить выступление на турнире с положительным балансом и улучшить свою позицию в рейтинге сумоистов, ему необходимо выиграть все три оставшихся поединка.
Завтра соперником Тотиносина станет 14-й маэгасира Востока Итиямамото, у которого семь побед и пять поражений.
Лидером турнира за три дня до его завершения является сэкивакэ Хосерю. У него одиннадцать побед и всего одно поражение.