https://sputnik-georgia.ru/20221124/kontsert-rok-gruppy-loudspeakers-proydet-v-tbilisi--272436836.html
Концерт рок-группы LOUDspeakers пройдет в Тбилиси
Концерт рок-группы LOUDspeakers пройдет в Тбилиси
Это один из самых популярных рок-коллективов в стране, который исполняет песни на английском языке 24.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-24T17:27+0400
2022-11-24T17:27+0400
2022-11-24T17:27+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
шоу
культура
грузия
новости
тбилиси
грузинский шоу-бизнес
концерт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/18/272436647_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_cd4b1e956fd100201998f06a8d61b4fa.jpg
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Концерт популярной грузинской рок-группы LOUDspeakers пройдет на сцене тбилисского клуба Mono Hall в пятницу, 25 ноября, сообщают организаторы. Музыканты исполнят песни из последнего нового альбома "Pills Of Time", который они записали после шестилетнего перерыва при сотрудничестве с продюсером, музыкантом и звуковым инженером Георгием Гварджаладзе в студии Lenø Records.Группа LOUDspeakers была создана в Грузии в 2009 году вокалистом и гитаристом Леваном Цхварадзе и клавишником Алеко Долидзе. В том же году к бэнду присоединился бас-гитарист Леван Мамаладзе и группа сделала несколько демо-записей: Time To, In This World, Higher и Questions. Первый концерт LOUDspeakers дали в тбилисском рок-клубе 30 января 2010 года. Тогда же в коллективе барабанщиком стал Дато Цомая и LOUDspeakers начали активную концертную деятельность. Группа участвовала в Altervision 2010/Newcomers, где была названа одним из победителей. Свой первый сольный концерт ребята провели в 2011 году в клубе Magti. Это был последний концерт, на котором с группой играл один из ее основателей Алеко Долидзе. В апреле того же года Долидзе покинул группу по личным причинам. Тем не менее, LOUDspeakers не переставали работать, и вскоре на вакантную должность клавишника был принят Сандро Циклаури.Сегодня группа часто выступает на различных грузинских фестивалях, в том числе на Tbilisi Open Air. В марте 2015 года вышел второй альбом группы Lighthouse, а в декабре 2021 года – третий, Pills Of Time.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/18/272436647_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_20dd4e81576527e58470781e23c6b02e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
шоу, культура, грузия, новости, тбилиси, грузинский шоу-бизнес, концерт
шоу, культура, грузия, новости, тбилиси, грузинский шоу-бизнес, концерт
Концерт рок-группы LOUDspeakers пройдет в Тбилиси
Это один из самых популярных рок-коллективов в стране, который исполняет песни на английском языке
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Концерт популярной грузинской рок-группы LOUDspeakers пройдет на сцене тбилисского клуба Mono Hall в пятницу, 25 ноября, сообщают организаторы.
Музыканты исполнят песни из последнего нового альбома "Pills Of Time", который они записали после шестилетнего перерыва при сотрудничестве с продюсером, музыкантом и звуковым инженером Георгием Гварджаладзе в студии Lenø Records.
Группа LOUDspeakers была создана в Грузии в 2009 году вокалистом и гитаристом Леваном Цхварадзе и клавишником Алеко Долидзе.
В том же году к бэнду присоединился бас-гитарист Леван Мамаладзе и группа сделала несколько демо-записей: Time To, In This World, Higher и Questions.
Первый концерт LOUDspeakers дали в тбилисском рок-клубе 30 января 2010 года. Тогда же в коллективе барабанщиком стал Дато Цомая и LOUDspeakers начали активную концертную деятельность. Группа участвовала в Altervision 2010/Newcomers, где была названа одним из победителей.
Свой первый сольный концерт ребята провели в 2011 году в клубе Magti. Это был последний концерт, на котором с группой играл один из ее основателей Алеко Долидзе.
В апреле того же года Долидзе покинул группу по личным причинам. Тем не менее, LOUDspeakers не переставали работать, и вскоре на вакантную должность клавишника был принят Сандро Циклаури.
Сегодня группа часто выступает на различных грузинских фестивалях, в том числе на Tbilisi Open Air. В марте 2015 года вышел второй альбом группы Lighthouse, а в декабре 2021 года – третий, Pills Of Time.