https://sputnik-georgia.ru/20221124/kontsert-rok-gruppy-loudspeakers-proydet-v-tbilisi--272436836.html

Концерт рок-группы LOUDspeakers пройдет в Тбилиси

Концерт рок-группы LOUDspeakers пройдет в Тбилиси

Это один из самых популярных рок-коллективов в стране, который исполняет песни на английском языке 24.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-24T17:27+0400

2022-11-24T17:27+0400

2022-11-24T17:27+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

шоу

культура

грузия

новости

тбилиси

грузинский шоу-бизнес

концерт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/18/272436647_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_cd4b1e956fd100201998f06a8d61b4fa.jpg

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Концерт популярной грузинской рок-группы LOUDspeakers пройдет на сцене тбилисского клуба Mono Hall в пятницу, 25 ноября, сообщают организаторы. Музыканты исполнят песни из последнего нового альбома "Pills Of Time", который они записали после шестилетнего перерыва при сотрудничестве с продюсером, музыкантом и звуковым инженером Георгием Гварджаладзе в студии Lenø Records.Группа LOUDspeakers была создана в Грузии в 2009 году вокалистом и гитаристом Леваном Цхварадзе и клавишником Алеко Долидзе. В том же году к бэнду присоединился бас-гитарист Леван Мамаладзе и группа сделала несколько демо-записей: Time To, In This World, Higher и Questions. Первый концерт LOUDspeakers дали в тбилисском рок-клубе 30 января 2010 года. Тогда же в коллективе барабанщиком стал Дато Цомая и LOUDspeakers начали активную концертную деятельность. Группа участвовала в Altervision 2010/Newcomers, где была названа одним из победителей. Свой первый сольный концерт ребята провели в 2011 году в клубе Magti. Это был последний концерт, на котором с группой играл один из ее основателей Алеко Долидзе. В апреле того же года Долидзе покинул группу по личным причинам. Тем не менее, LOUDspeakers не переставали работать, и вскоре на вакантную должность клавишника был принят Сандро Циклаури.Сегодня группа часто выступает на различных грузинских фестивалях, в том числе на Tbilisi Open Air. В марте 2015 года вышел второй альбом группы Lighthouse, а в декабре 2021 года – третий, Pills Of Time.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

шоу, культура, грузия, новости, тбилиси, грузинский шоу-бизнес, концерт