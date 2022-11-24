https://sputnik-georgia.ru/20221124/kurer-sluzhby-dostavki-skonchalsya-v-tbilisi-v-rezultate-dtp-272448053.html

Курьер службы доставки скончался в Тбилиси в результате ДТП

Курьер службы доставки скончался в Тбилиси в результате ДТП

Мотоцикл курьера столкнулся с трейлером, которым был припаркован у обочины 24.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Пострадавший во время ДТП с участием трейлера в Тбилиси курьер службы доставки скончался в больнице, сообщают местные телеканалы.Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне, на дороге, ведущей в Тбилисский международный аэропорт. По словам очевидцев, мотоцикл столкнулся с трейлером, которым был припаркован у обочины.Молодого человека госпитализировали в одну из тбилисских клиник. Ему провели операцию, но спасти пострадавшего не удалось.Смертность на дорогах Грузии: за 9 месяцев ДТП унесли жизни 305 человек >>Курьер скончался в клинике в четверг вечером.МВД начало расследование происшествия по статье 276 УК Грузии - "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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