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Курьер службы доставки скончался в Тбилиси в результате ДТП
Курьер службы доставки скончался в Тбилиси в результате ДТП
Мотоцикл курьера столкнулся с трейлером, которым был припаркован у обочины 24.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-24T20:49+0400
2022-11-24T20:49+0400
2022-11-24T20:49+0400
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Пострадавший во время ДТП с участием трейлера в Тбилиси курьер службы доставки скончался в больнице, сообщают местные телеканалы.Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне, на дороге, ведущей в Тбилисский международный аэропорт. По словам очевидцев, мотоцикл столкнулся с трейлером, которым был припаркован у обочины.Молодого человека госпитализировали в одну из тбилисских клиник. Ему провели операцию, но спасти пострадавшего не удалось.Смертность на дорогах Грузии: за 9 месяцев ДТП унесли жизни 305 человек >>Курьер скончался в клинике в четверг вечером.МВД начало расследование происшествия по статье 276 УК Грузии - "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, происшествия, новости, дтп
грузия, происшествия, новости, дтп
Курьер службы доставки скончался в Тбилиси в результате ДТП
Мотоцикл курьера столкнулся с трейлером, которым был припаркован у обочины
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Пострадавший во время ДТП с участием трейлера в Тбилиси курьер службы доставки скончался в больнице, сообщают местные телеканалы.
Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне, на дороге, ведущей в Тбилисский международный аэропорт. По словам очевидцев, мотоцикл столкнулся с трейлером, которым был припаркован у обочины.
Молодого человека госпитализировали в одну из тбилисских клиник. Ему провели операцию, но спасти пострадавшего не удалось.
Курьер скончался в клинике в четверг вечером.
МВД начало расследование происшествия по статье 276 УК Грузии - "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта".