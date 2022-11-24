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Легендарный французский дзюдоист примет участие в клубном турнире в Гори

Легендарный французский дзюдоист примет участие в клубном турнире в Гори

Из восьми мужских клубов, участвующих в Лиге чемпионов, будут три грузинских, два французских, и по одному сербскому, испанскому, греческому 24.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-24T13:21+0400

2022-11-24T13:21+0400

2022-11-24T13:21+0400

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Легендарный французский дзюдоист, трехкратный олимпийский чемпион Тедди Ринер выступит в составе французского клуба "Пари Сен-Жермен" на международном клубном турнире в Гори, сообщает федерация дзюдо Грузии.Главный клубный турнир года по дзюдо пройдет в Гори 26 ноября. Соревнование называется Лигой европейских клубных чемпионов и посвящены памяти Шоты Чочишвили. В турнире примут участие 15 лучших европейских клубов как среди мужчин, так и среди женщин.За французскую команду выступают такие титулованные спортсмены, как Денис Виеру, Мануэль Ломбардо и Давлат Бобонов.Из восьми мужских клубов, участвующих в Лиге чемпионов, будут три грузинских, два французских и по одному сербскому, испанскому, греческому. Соревнования пройдут в пяти весовых категориях - 66, -73, -81, -90, +90 кг.Состав грузинских клубов: "Золотой Гори" – Важа Маргвелашвили (66), Лаша Шавдатуашвили (73), Владимир Ахалкаци (81 кг), Бека Гвиниашвили, Лука Майсурадзе (90) и Гела Заалишвили (+90)."Боец" – Георгий Туташвили, Баграт Ниниашвили (66), Георгий Чихелидзе (73), Фридон Гигани, Тато Григалашвили (81), Автандил Чрикишвили, Леван Гугава, Ушанги Маргиани, Лаша Бекаури (90), Варлам Липартелиани, Гурам Тушишвили, Онисе Санеблидзе (+90)."Ареа" – Тенго Зиракашвили, Георгий Сардалашвили (66), Георгий Терашвили, Вахтанг Павлиашвили (73), Георгий Шеразадишвили (81), Сосо Эбилашвили, Ника Харазишвили (90), Саба Инанеишвили, Шалва Гурешидзе (+90).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, новости, грузия, важа маргвелашвили, лаша шавдатуашвили, бека гвиниашвили, гори