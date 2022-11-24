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Легендарный французский дзюдоист примет участие в клубном турнире в Гори
Легендарный французский дзюдоист примет участие в клубном турнире в Гори
Из восьми мужских клубов, участвующих в Лиге чемпионов, будут три грузинских, два французских, и по одному сербскому, испанскому, греческому 24.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-24T13:21+0400
2022-11-24T13:21+0400
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Легендарный французский дзюдоист, трехкратный олимпийский чемпион Тедди Ринер выступит в составе французского клуба "Пари Сен-Жермен" на международном клубном турнире в Гори, сообщает федерация дзюдо Грузии.Главный клубный турнир года по дзюдо пройдет в Гори 26 ноября. Соревнование называется Лигой европейских клубных чемпионов и посвящены памяти Шоты Чочишвили. В турнире примут участие 15 лучших европейских клубов как среди мужчин, так и среди женщин.За французскую команду выступают такие титулованные спортсмены, как Денис Виеру, Мануэль Ломбардо и Давлат Бобонов.Из восьми мужских клубов, участвующих в Лиге чемпионов, будут три грузинских, два французских и по одному сербскому, испанскому, греческому. Соревнования пройдут в пяти весовых категориях - 66, -73, -81, -90, +90 кг.Состав грузинских клубов: "Золотой Гори" – Важа Маргвелашвили (66), Лаша Шавдатуашвили (73), Владимир Ахалкаци (81 кг), Бека Гвиниашвили, Лука Майсурадзе (90) и Гела Заалишвили (+90)."Боец" – Георгий Туташвили, Баграт Ниниашвили (66), Георгий Чихелидзе (73), Фридон Гигани, Тато Григалашвили (81), Автандил Чрикишвили, Леван Гугава, Ушанги Маргиани, Лаша Бекаури (90), Варлам Липартелиани, Гурам Тушишвили, Онисе Санеблидзе (+90)."Ареа" – Тенго Зиракашвили, Георгий Сардалашвили (66), Георгий Терашвили, Вахтанг Павлиашвили (73), Георгий Шеразадишвили (81), Сосо Эбилашвили, Ника Харазишвили (90), Саба Инанеишвили, Шалва Гурешидзе (+90).Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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спорт, новости, грузия, важа маргвелашвили, лаша шавдатуашвили, бека гвиниашвили, гори
спорт, новости, грузия, важа маргвелашвили, лаша шавдатуашвили, бека гвиниашвили, гори

Легендарный французский дзюдоист примет участие в клубном турнире в Гори

13:21 24.11.2022
© photo: Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОлимпиада-2020. Дзюдо
Олимпиада-2020. Дзюдо - Sputnik Грузия, 1920, 24.11.2022
© photo: Sputnik / Григорий Сысоев
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Из восьми мужских клубов, участвующих в Лиге чемпионов, будут три грузинских, два французских, и по одному сербскому, испанскому, греческому
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Легендарный французский дзюдоист, трехкратный олимпийский чемпион Тедди Ринер выступит в составе французского клуба "Пари Сен-Жермен" на международном клубном турнире в Гори, сообщает федерация дзюдо Грузии.
Главный клубный турнир года по дзюдо пройдет в Гори 26 ноября. Соревнование называется Лигой европейских клубных чемпионов и посвящены памяти Шоты Чочишвили. В турнире примут участие 15 лучших европейских клубов как среди мужчин, так и среди женщин.
За французскую команду выступают такие титулованные спортсмены, как Денис Виеру, Мануэль Ломбардо и Давлат Бобонов.
© photo: Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДзюдо. Чемпионат Европы. Третий день
Дзюдо. Чемпионат Европы. Третий день - Sputnik Грузия, 1920, 24.11.2022
Дзюдо. Чемпионат Европы. Третий день
© photo: Sputnik / Максим Богодвид
/
Перейти в фотобанк
Из восьми мужских клубов, участвующих в Лиге чемпионов, будут три грузинских, два французских и по одному сербскому, испанскому, греческому. Соревнования пройдут в пяти весовых категориях - 66, -73, -81, -90, +90 кг.
Состав грузинских клубов: "Золотой Гори" – Важа Маргвелашвили (66), Лаша Шавдатуашвили (73), Владимир Ахалкаци (81 кг), Бека Гвиниашвили, Лука Майсурадзе (90) и Гела Заалишвили (+90).
"Боец" – Георгий Туташвили, Баграт Ниниашвили (66), Георгий Чихелидзе (73), Фридон Гигани, Тато Григалашвили (81), Автандил Чрикишвили, Леван Гугава, Ушанги Маргиани, Лаша Бекаури (90), Варлам Липартелиани, Гурам Тушишвили, Онисе Санеблидзе (+90).
"Ареа" – Тенго Зиракашвили, Георгий Сардалашвили (66), Георгий Терашвили, Вахтанг Павлиашвили (73), Георгий Шеразадишвили (81), Сосо Эбилашвили, Ника Харазишвили (90), Саба Инанеишвили, Шалва Гурешидзе (+90).
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