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На западе Грузии скончалась женщина от последствий укуса собаки
На западе Грузии скончалась женщина от последствий укуса собаки
Женщина сделала не полный курс вакцины против бешенства, что предположительно вызвало осложнения 24.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-24T15:42+0400
2022-11-24T15:42+0400
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. В Кутаиси (регион Имерети) скончалась 65-летняя женщина от последствий, вызванных укусом собаки, сообщает телекомпания "Рустави 2".Собака напала на женщину 31 октября в городе Самтредиа. Женщина сделала не полный курс вакцины против бешенства, что, предположительно, вызвало осложнения.По словам врача, у пациента наблюдались симптомы, характерные бешенству и у нее остановилось сердце. В ее анализах вирус бешенства не выявили. В клинике предполагают, что из-за сделанной вакцины вирус бешенства мог не определиться в анализах. Семья отказалась от экспертизы.Вице-спикер: проблему нападения собак на людей в Грузии решат более эффективные меры &gt;&gt;Основными симптомами бешенства являются температура тела до 40-42°С, тахикардия, гипотония. Смерть наступает через 12-20 часов от паралича сердца или дыхательного центра. Общая продолжительность болезни 5-8 дней, редко несколько больше. Иногда заболевание сразу начинается со стадии возбуждения или появления параличей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, происшествия, новости, кутаиси, собака
грузия, происшествия, новости, кутаиси, собака

На западе Грузии скончалась женщина от последствий укуса собаки

15:42 24.11.2022
© photo: Sputnik / Stringer Кутаиси. Ковид-клиника "Bomond"
 Кутаиси. Ковид-клиника Bomond - Sputnik Грузия, 1920, 24.11.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Женщина сделала не полный курс вакцины против бешенства, что предположительно вызвало осложнения
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. В Кутаиси (регион Имерети) скончалась 65-летняя женщина от последствий, вызванных укусом собаки, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Собака напала на женщину 31 октября в городе Самтредиа. Женщина сделала не полный курс вакцины против бешенства, что, предположительно, вызвало осложнения.
По словам врача, у пациента наблюдались симптомы, характерные бешенству и у нее остановилось сердце. В ее анализах вирус бешенства не выявили. В клинике предполагают, что из-за сделанной вакцины вирус бешенства мог не определиться в анализах. Семья отказалась от экспертизы.
Вице-спикер: проблему нападения собак на людей в Грузии решат более эффективные меры >>
Основными симптомами бешенства являются температура тела до 40-42°С, тахикардия, гипотония. Смерть наступает через 12-20 часов от паралича сердца или дыхательного центра. Общая продолжительность болезни 5-8 дней, редко несколько больше. Иногда заболевание сразу начинается со стадии возбуждения или появления параличей.
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