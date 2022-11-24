https://sputnik-georgia.ru/20221124/na-zapade-gruzii-skonchalas-zhenschina-ot-posledstviy-ukusa-sobaki-272440077.html

На западе Грузии скончалась женщина от последствий укуса собаки

На западе Грузии скончалась женщина от последствий укуса собаки

Женщина сделала не полный курс вакцины против бешенства, что предположительно вызвало осложнения 24.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-24T15:42+0400

2022-11-24T15:42+0400

2022-11-24T15:42+0400

грузия

происшествия

новости

кутаиси

собака

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/18/250149107_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_6ff3ce1a5acf11d5627e23c9eafc56da.jpg

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. В Кутаиси (регион Имерети) скончалась 65-летняя женщина от последствий, вызванных укусом собаки, сообщает телекомпания "Рустави 2".Собака напала на женщину 31 октября в городе Самтредиа. Женщина сделала не полный курс вакцины против бешенства, что, предположительно, вызвало осложнения.По словам врача, у пациента наблюдались симптомы, характерные бешенству и у нее остановилось сердце. В ее анализах вирус бешенства не выявили. В клинике предполагают, что из-за сделанной вакцины вирус бешенства мог не определиться в анализах. Семья отказалась от экспертизы.Вице-спикер: проблему нападения собак на людей в Грузии решат более эффективные меры >>Основными симптомами бешенства являются температура тела до 40-42°С, тахикардия, гипотония. Смерть наступает через 12-20 часов от паралича сердца или дыхательного центра. Общая продолжительность болезни 5-8 дней, редко несколько больше. Иногда заболевание сразу начинается со стадии возбуждения или появления параличей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

кутаиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, кутаиси, собака