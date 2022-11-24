https://sputnik-georgia.ru/20221124/novyy-kotenok-leoparda-popal-na-video-turistov-v-zapovednike-primorya-272424905.html

Новый котенок леопарда попал на видео туристов в заповеднике Приморья

Новый котенок леопарда попал на видео туристов в заповеднике Приморья

Видеозапись была записана фотоловушкой, установленной путешественниками под руководством гида 24.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-24T10:45+0400

2022-11-24T10:45+0400

2022-11-24T10:45+0400

новости

заповедник "земля леопарда"

россия

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Посетителям заповедника "Кедровая падь" в Приморье стало доступно видео, на котором можно увидеть нового для этой территории котенка редкого дальневосточного леопарда, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию заповедников "Земля леопарда".Видеозапись была записана фотоловушкой, установленной путешественниками под руководством гида. На кадрах самка обнюхивает деревья, к ней подбегает котенок. По данным ученых, детенышу около четырех месяцев. Отмечается, что он повторяет движения и действия матери.Эксперты выяснили, что мать котенка – молодая самка. Ранее она регистрировалась системой фотомониторинга лишь один раз, о появлении потомства у нее ученым известно не было. После получения новых данных хищнице присвоили номер взрослого леопарда – Leo 263F.Дальневосточный леопард – наиредчайший представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с РФ. Еще несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции – в национальном парке "Земля леопарда " в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, заповедник "земля леопарда", россия