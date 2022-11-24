https://sputnik-georgia.ru/20221124/prezident-v-gruzii-net-silnykh-institutov-272439775.html

Президент: в Грузии нет сильных институтов

Президент: в Грузии нет сильных институтов

Президент Грузии выступила на презентации рекомендаций по реформе правосудия 24.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-24T14:57+0400

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саломе зурабишвили

эка беселия

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила об отсутствии сильных институтов в стране и отметила важность достижения консенсуса между властями и оппозицией по реформе правосудия. Заявление об этом она сделала на презентации рекомендаций по реформе правосудия, организованной центром мультифункционального правового образования и экспертизы "Дом правосудия". Одним из основателей центра является бывший депутат парламента Грузии, бывший член правящей партии "Грузинская мечта" Эка Беселия. Европейский совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы."Главное – это реформа правосудия и ее доведение до конца", – отметила Зурабишвили, выступая перед собравшимися на презентации.По словам президента, то, что властям и оппозиции в ближайшей истории Грузии не удается договориться, является фактором, тормозящим развитие Грузии. Очередная судебная реформа в Грузии: что написано в проекте>>"У нас нет ни сильных институтов, ни уважения к институтам и ни тех принципов, которые представляют собой правосудие... Сейчас мы находимся на первой ступени, как будто сегодня родились", – сказала Зурабишвили.На презентации присутствовали лидеры ведущих оппозиционных партий. Бюро парламента уже зарегистрировало разработанные правящей партией Грузии поправки в закон "Об общих судах", которые направлены на выполнение рекомендаций Евросоюза по судебной реформе. Вскоре парламент приступит к рассмотрению законопроекта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , эка беселия, грузинская мечта