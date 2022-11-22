https://sputnik-georgia.ru/20221122/ocherednaya-sudebnaya-reforma-v-gruzii-chto-napisano-v-proekte-272355060.html

Очередная судебная реформа в Грузии: что написано в проекте

Очередная судебная реформа в Грузии: что написано в проекте

Разработанные парламентом поправки касаются обеспечения прозрачности работы судебной системы и процесса избрания судей 22.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-22T10:02+0400

2022-11-22T10:02+0400

2022-11-22T10:02+0400

грузия

политика

новости

еврокомиссия

венецианская комиссия

судебная реформа

парламент грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264715121_0:328:3057:2048_1920x0_80_0_0_39cf68fe4c1d0eeb15355715c300ad43.jpg

ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. Бюро парламента Грузии зарегистрировало новые поправки в закон "Об общих судах", которые направлены на выполнение рекомендаций Еврокомиссии по судебной реформе.Еврокомиссия для получения Грузией статуса кандидата в ЕС в одной из 12 рекомендаций обязала Грузию обеспечить полную и по-настоящему независимую, подотчетную и беспристрастную судебную систему по всей судебной институциональной цепочке, а также обеспечить разделение власти и устранить все выявленные Венецианской комиссией недостатки законодательства.Разработанные парламентом поправки касаются обеспечения прозрачности работы судебной системы и процесса избрания судей.Судебная реформа в Грузии – работа над стратегией завершилась >>Согласно проекту, решение суда без указания личностей и личных данных может быть выдано заинтересованным лицам, не имеющим доступ к полному делу, как публичная информация. Исключения составит та часть решения суда, которая содержит коммерческую, профессиональную или государственную тайну. Также решение суда не будет выдаваться если слушания по делу были закрытыми.При этом речь идет только о решениях, принятых до 1 мая 2023 года. Для выдачи более поздних решений будет необходимо согласие фигуранта дела.Что касается вопроса избрания судей, то поправки предполагают введение тех же правил, что и при отборе кандидатов в судьи Верховного суда для судей городских/районных и апелляционных судов."Мечта" и оппозиция Грузии смогут договориться по судебной реформе? >>Кроме того, улучшается и процедура рассмотрение исков кандидатов в судьи Верховного суда в квалификационной палате суда, где кандидаты обжалуют решение Высшего совета юстиции во время отбора.В частности, если квалификационная палата установит, что при принятии решения член Высшего совета юстиции руководствовался личными интересами, дискриминационным подходом или решал вопрос с нарушением законодательства, его лишат права участвовать в принятии следующего решения по этому вопросу.Кроме того, по проекту председателя Верховного суда будет назначать снова парламент Грузии по представлению Высшего совета юстиции на срок 10 лет. При этом один кандидат не сможет занимать эту должность дважды.Премьер: власти Грузии, в отличие от оппозиции, работают над выполнением рекомендаций ЕС >>Также расширяется список кандидатов в судьи, которые имеют право не сдавать экзамены. Если по действующему законодательству от сдачи квалификационного экзамена освобождались только действующие и бывшие судьи Верховного и Конституционного суда, то по новому проекту список расширяется.В частности, экзамены не будут сдавать также бывшие судьи общих судов в течение 10 лет после ухода с должности.Кроме того, меняются и требования к кандидатам в Высший совет юстиции. После принятия закона каждый кандидат должен будет представить свое видение работы в суде и свое мнение по поводу работы совета.Законопроект вступит в силу после принятия в трех чтениях и подписания президентом Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, еврокомиссия, венецианская комиссия, судебная реформа, парламент грузии