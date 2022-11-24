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Сотрудники МВД Грузии приняли участие в антитеррористических учениях в Турции
Сотрудники МВД Грузии приняли участие в антитеррористических учениях в Турции
Главная цель курса - развитие теоретических и практических навыков, направленных на борьбу с терроризмом 24.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-24T17:43+0400
2022-11-24T17:43+0400
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Сотрудники департамента особых заданий и департамента береговой охраны Погранполиции МВД Грузии приняли участие в международных антитеррористических учениях в Анкаре, сообщает пресс-служба ведомства.Учения прошли в рамках меморандума, оформленного между министерствами внутренних дел Грузии и Турции.Учения состояли как из теоретической, так и практической частей. Практический курс был разделен на два этапа. Первый этап включал имитированные учения атаки на автомобиль и автобус, а второй – на поезд и самолет.Главной задачей курса было опознать террориста и обезвредить его, а также доставить личный состав на вертолете до места преступления и осуществить эвакуацию с места преступления.Данные учения вместе с грузинскими полицейскими прошли представители разных правоохранительных структур из других стран мира. Главной целью курса было развитие теоретических и практических навыков, направленных на борьбу с терроризмом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, турция, мвд грузии
грузия, новости, политика, турция, мвд грузии

Сотрудники МВД Грузии приняли участие в антитеррористических учениях в Турции

17:43 24.11.2022
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaГрузинские полицейские на антитеррористическои учении в Турции
Грузинские полицейские на антитеррористическои учении в Турции - Sputnik Грузия, 1920, 24.11.2022
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
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Главная цель курса - развитие теоретических и практических навыков, направленных на борьбу с терроризмом
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Сотрудники департамента особых заданий и департамента береговой охраны Погранполиции МВД Грузии приняли участие в международных антитеррористических учениях в Анкаре, сообщает пресс-служба ведомства.
Учения прошли в рамках меморандума, оформленного между министерствами внутренних дел Грузии и Турции.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaГрузинские полицейские на антитеррористическои учении в Турции
Грузинские полицейские на антитеррористическои учении в Турции - Sputnik Грузия, 1920, 24.11.2022
Грузинские полицейские на антитеррористическои учении в Турции
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Учения состояли как из теоретической, так и практической частей. Практический курс был разделен на два этапа. Первый этап включал имитированные учения атаки на автомобиль и автобус, а второй – на поезд и самолет.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaГрузинские полицейские на антитеррористическои учении в Турции
Грузинские полицейские на антитеррористическои учении в Турции - Sputnik Грузия, 1920, 24.11.2022
Грузинские полицейские на антитеррористическои учении в Турции
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Главной задачей курса было опознать террориста и обезвредить его, а также доставить личный состав на вертолете до места преступления и осуществить эвакуацию с места преступления.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaГрузинские полицейские на антитеррористическои учении в Турции
Грузинские полицейские на антитеррористическои учении в Турции - Sputnik Грузия, 1920, 24.11.2022
Грузинские полицейские на антитеррористическои учении в Турции
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Данные учения вместе с грузинскими полицейскими прошли представители разных правоохранительных структур из других стран мира. Главной целью курса было развитие теоретических и практических навыков, направленных на борьбу с терроризмом.
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