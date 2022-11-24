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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20221124/stalo-izvestno-kogda-vyydet-novyy-sezon-shou-the-voice-of-georgia-272433907.html
Стало известно, когда выйдет новый сезон шоу The Voice of Georgia
Стало известно, когда выйдет новый сезон шоу The Voice of Georgia
Победитель проекта представит Грузию на "Евровидении - 2023" 24.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-24T13:39+0400
2022-11-24T13:39+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
степане мгебришвили
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шоу
грузинский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Новый сезон вокального проекта The Voice of Georgia, победитель которого представит Грузию на песенном конкурсе "Евровидение - 2023", выйдет на телеэкраны 8 декабря, говорится в сообщении Первого канала.Наставниками музыкального телешоу стали исполнители Степане Мгебришвили, Сопо Торошелидзе, композитор Давид Эвгенидзе и экс-солист группы "Кучис бичеби" Дато Порчхидзе. А в качестве ведущей предстанет Гванца Дараселия.The Voice of Georgia – вокальное телевизионное шоу. С 2012 года конкурс проходил на канале "Имеди", однако теперь оно будет транслироваться на Первом канале.Ранее программа называлась "Ахали хма" (Новый голос). Победительницами первых двух сезонов стали Саломе Катамадзе и Мариам Чачхиани. Проект является грузинским аналогом оригинального формата The Voice, который впервые появился в 2010 году на голландском ТВ RTL4 как The Voice of Holland.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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степане мгебришвили, новости, культура, грузия, шоу, грузинский шоу-бизнес
степане мгебришвили, новости, культура, грузия, шоу, грузинский шоу-бизнес

Стало известно, когда выйдет новый сезон шоу The Voice of Georgia

13:39 24.11.2022
© courtesy of The Voice Музыкальный проект The Voice of Georgia возвращается на телеэкраны
Музыкальный проект The Voice of Georgia возвращается на телеэкраны - Sputnik Грузия, 1920, 24.11.2022
© courtesy of The Voice
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Победитель проекта представит Грузию на "Евровидении - 2023"
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Новый сезон вокального проекта The Voice of Georgia, победитель которого представит Грузию на песенном конкурсе "Евровидение - 2023", выйдет на телеэкраны 8 декабря, говорится в сообщении Первого канала.
Наставниками музыкального телешоу стали исполнители Степане Мгебришвили, Сопо Торошелидзе, композитор Давид Эвгенидзе и экс-солист группы "Кучис бичеби" Дато Порчхидзе. А в качестве ведущей предстанет Гванца Дараселия.
© photo: The Voice Geo Ментор шоу The Voice of Georgia Степане Мгебришвили
Ментор шоу The Voice of Georgia Степане Мгебришвили - Sputnik Грузия, 1920, 24.11.2022
Ментор шоу The Voice of Georgia Степане Мгебришвили
© photo: The Voice Geo
The Voice of Georgia – вокальное телевизионное шоу. С 2012 года конкурс проходил на канале "Имеди", однако теперь оно будет транслироваться на Первом канале.
Ранее программа называлась "Ахали хма" (Новый голос). Победительницами первых двух сезонов стали Саломе Катамадзе и Мариам Чачхиани. Проект является грузинским аналогом оригинального формата The Voice, который впервые появился в 2010 году на голландском ТВ RTL4 как The Voice of Holland.
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