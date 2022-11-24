https://sputnik-georgia.ru/20221124/sud-dolzhen-prinyat-dostoynoe-reshenie-po-delu-saakashvili--prezident-272445573.html

Суд должен принять достойное решение по делу Саакашвили – президент

Суд должен принять достойное решение по делу Саакашвили – президент

Защитник интересов настаивает на необходимости отсрочки наказания для Саакашвили по состоянию здоровья 24.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-24T18:01+0400

2022-11-24T18:01+0400

2022-11-24T18:01+0400

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ТБИЛИСИ, 24 ноя – Sputnik. Суд должен принять достойное решение в связи с состоянием здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в том случае, если будет соответствующее заключение экспертов, заявила действующий президент Саломе Зурабишвили.Ранее адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзде обратился к Зурабишвили с просьбой о встрече. Защитник интересов настаивает на необходимости отсрочки наказания для Саакашвили по состоянию здоровья. Проблемы со здоровьем Саакашвили начались после голодовки, длившейся 50 дней, с 12 мая экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди".По словам президента, это решит проблему по двум направлениям. Первое – это проблема со здоровьем. А второе – этим суд даст гарантию того, что он является независимым, что по словам Зурабишвили, будет немаловажно для страны."Я хотела бы, чтобы суд подтвердил это, если будет заключение, которое потребует этого. Это наверно, обязанность врачей, внести в суд (заключение – ред.)", - отметила она.При этом Зурабишвили еще раз отметила, что вопрос состояния здоровья является очень важным."Это очень важный вопрос для репутации страны и нашего достоинства", - подчеркнула она.Ранее президент Зурабишвили заявила, что уголовные дела против Саакашвили находятся на рассмотрении, поэтому она не может его помиловать. Из пяти дел против Саакашвили приговор вынесен только по двум. Остальные три дела все еще рассматривает первая инстанция суда.Президент Грузии: у меня нет права помиловать Саакашвили>>О том, что Саакашвили в тяжелом состоянии и в срочном порядке нуждается в переводе за границу для диагностики и дальнейшего лечения, ранее заявила руководитель психо-реабилитационного центра для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" Мариам Джишкариани. По ее словам, уже месяцы не удается правильное диагностирование и лечение-реабилитация экс-президента.По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Помимо дела о незаконном пересечении границы (за него Саакашвили грозит от трех до пяти лет), Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года."Спекуляции неуместны" – Саакашвили о его возможном отравлении>>Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, саломе зурабишвили , валерий гелашвили, тбилиси, украина, тбилисский городской суд