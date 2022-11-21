https://sputnik-georgia.ru/20221121/prezident-gruzii-u-menya-net-prava-pomilovat-saakashvili-272344164.html

Президент Грузии: у меня нет права помиловать Саакашвили

Президент Грузии: у меня нет права помиловать Саакашвили

По грузинскому законодательству помилование возможно только после завершения рассмотрения дела 21.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-21T17:07+0400

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ТБИЛИСИ, 21 ноя - Sputnik. Уголовные дела против экс-президента Грузии Михаила Саакашвили находятся на рассмотрении, поэтому я не могу его помиловать, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили журналистам. Из пяти дел против Саакашвили приговор вынесен только по двум. Остальные три дела все еще рассматривает первая инстанция суда. При этом глава государства отметила, что по грузинскому законодательству помилование возможно только после завершения рассмотрения дела. В то же время президент заявила, что не помилует Саакашвили сейчас и по ряду других причин. "Это большой фактор поляризации. Люди жили при его режиме, и практически в Грузии нет ни одной семьи, которая не испытала на себе, что значит жизнь при автократическом режиме подобного типа. Поэтому я не считаю, что должна становиться инструментом для усиления поляризации", - сказала Зурабишвили. При этом она подчеркнула, что не желает, чтобы Саакашвили умер в тюрьме. "Я являюсь главой государства, и я не хочу, чтобы бывший президент умер в тюрьме или мы бы получили неисправимый результат", - сказала она. По ее словам она следит за состоянием здоровья Саакашвили и поддерживает отправку его на лечение за границу. "Я заявляла уже публично, что думаю, что надо его (Саакашвили) отправить за границу для дополнительного лечения, но это должен решать суд", - сказала Зурабишвили. "Спекуляции неуместны" – Саакашвили о его возможном отравлении>>Сторонники Саакашвили и его семья требуют освобождения экс-президента по состоянию здоровья, проблемы с которым начались после голодовки, длившейся 50 дней. С 12 мая Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди".О том, что Саакашвили в тяжелом состоянии и в срочном порядке нуждается в переводе за границу для диагностики и дальнейшего лечения, ранее заявила руководитель психо-реабилитационного центра для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" Мариам Джишкариани. По ее словам, уже месяцы не удается правильное диагностирование и лечение-реабилитация экс-президента.Директор клиники "Вивамеди" призвала адвокатов обнародовать диагноз Саакашвили>>По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Накануне у здания канцелярии правительства в Тбилиси прошла акция с требованием отправить Саакашвили на лечение за границу. Еще одна акция намечена на 23 ноября.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Помимо дела о незаконном пересечении границы (за него Саакашвили грозит от трех до пяти лет), Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Глава Минюста: спекуляции на тему здоровья Саакашвили неэтичны>>Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, саломе зурабишвили , сандро гиргвлиани, тбилиси, украина, тбилисский городской суд