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Суд над Саакашвили отложен более чем на месяц

Суд над Саакашвили отложен более чем на месяц

Подсудимый Саакашвили отказался присутствовать на заседании суда из-за состояния здоровья 24.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-24T14:41+0400

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ТБИЛИСИ, 24 ноя – Sputnik. Судебное заседание по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о растрате более 8,8 миллиона лари (порядка 3 миллионов долларов) госсредств на личные нужды в очередной раз отложили.На сегодняшнем заседании суда был представлен протокол из пенитенциарного департамента, согласно которому подсудимый Саакашвили отказался присутствовать на заседании суда из-за состояния здоровья.В связи с этим судья Тбилисского городского суда Бадри Кочламазишвили отложил судебное заседание более чем на месяц – до 26 декабря.Саакашвили находится в гражданской клинике с 12 мая. В больницу он попал из-за очередного ухудшения состояния здоровья. Сразу после ареста 1 октября 2021 года экс-президент объявил голодовку, которую прекратил только спустя 50 дней.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о растрате госсредств, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о незаконном пересечении границы и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Более того, он уже отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Детали делаДело о растрате более 8,8 миллиона лари касается ранее засекреченной части расходов бюджетных средств в период с 2009 по 2012 годы.Обвинение Саакашвили, который покинул Грузию сразу же после инаугурации нового президента страны Георгия Маргвелашвили в 2013 году, было предъявлено в 2014 году заочно.Тогда прокуратура обнародовала подробно личные расходы Саакашвили и подкрепила заявление ксерокопиями чеков.Из материалов дела следует, что в апреле 2009 года Саакашвили принял решение расходовать средства специальной службы государственной охраны для личных целей в засекреченной форме. До этого траты президента были публичными и финансировались из средств администрации президента и агентства государственного обеспечения.По данным следствия, осуществление преступного плана было поручено руководителю специальной службы государственной охраны Теймуразу Джанашия, который сегодня также находится на скамье подсудимых.Для наглядности прокуратура обнародовала часть расходов Саакашвили:По предъявленному обвинению Саакашвили грозит от семи до 11 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, михаил саакашвили, гиги угулава, валерий гелашвили, тбилиси, лондон, украина, тбилисский городской суд