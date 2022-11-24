https://sputnik-georgia.ru/20221124/teatr-mardzhanishvili-vezet-na-festival-v-baku-kreytserovu-sonatu--272445183.html
Театр Марджанишвили везет на фестиваль в Баку "Крейцерову сонату"
Театр Марджанишвили везет на фестиваль в Баку "Крейцерову сонату"
Это история об иллюзии самовлюбленного, нарциссического интеллектуала, который думает, что может подчинить контролю свою жизнь 24.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-24T20:27+0400
2022-11-24T20:27+0400
2022-11-24T20:27+0400
театр им. к.марджанишвили
лев толстой
культура
грузия
новости
тбилиси
баку
азербайджан
анонсы
театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24779/14/247791454_0:124:2049:1276_1920x0_80_0_0_b85251b8b0bd356959187d8030106a1c.jpg
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Тбилисский государственный академический драмтеатр им. К. Марджанишвили представит спектакль "Крейцерова соната" по одноименной повести Льва Толстого на фестивале 4.4 Short Performances в Баку, говорится в сообщении театра.За короткий срок 4.4 Short Performances Festival успел стать одним из самых популярных культурно-массовых мероприятий в Азербайджане. Основная цель фестиваля – увеличить число драматических постановок на театральных подмостках. Фестиваль пройдет с 25 по 30 ноября."Крейцерова соната" Толстого была опубликована в 1890 году и сразу же подверглась цензуре царскими властями. Повесть провозглашает идеал воздержания и описывает от первого лица гнев ревности. Название повести дала Соната № 9 для скрипки и фортепиано Людвига ван Бетховена, посвященная французскому скрипачу Родольфу Крейцеру. Авторами постановки "Крейцерова соната" являются режиссеры Леван Цуладзе и Темо Куправа. По словам Цуладзе, в спектакле они постарались сделать "органичной встречу прошлого и настоящего".Лев Толстой: грузины не любят, когда их называют кавказцами >>>Поэтому в новой версии монолог главного героя позапрошлого столетия искусно трансформировали в съемки кинофильма про тот период. Т. е. в спектакле снимают кино "Крейцерова соната" и на съемках картины один из участников процесса вспоминает историю любви из своей жизни."Мы не хотели потерять конец XIX века, который и является адресом этого произведения, и не потерять сегодняшний день. И тут произошло самое странное: мы поняли, что за целый век с гендерной точки зрения ничего не изменилось. Даже отношение к каким-то вещам не изменилось", - говорит Цуладзе.При этом постановщики очень боялись, чтобы зритель не принял спектакль как дешевую мелодраму тем более не посчитал, что режиссеры поддерживают или оправдывают какую-то из сторон - мужскую или женскую."Это история об иллюзии самовлюбленного, нарциссического интеллектуала, который думает, что он может подчинить контролю свою жизнь. А когда она не поддается контролю, то все это разрушается и взрывается, как бомба... Это не спектакль о гендерном равенстве. Это спектакль о том, какое тяжелое чувство - любовь", - рассказывает режиссер.Писать романы Лев Толстой начал в Грузии >>> В спектакле играют актеры: Николоз Кучава, Лела Мебуришвили, Манана Козакова-Цуладзе, Кетеван Цхакая и другие. Над постановкой работали художник по костюмам Нино Сургуладзе и хореограф Тинатин Цуладзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
баку
азербайджан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24779/14/247791454_90:0:1957:1400_1920x0_80_0_0_dee35363656c936da72b336da0691066.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
театр им. к.марджанишвили, лев толстой, культура, грузия, новости, тбилиси, баку, азербайджан, анонсы , театр
театр им. к.марджанишвили, лев толстой, культура, грузия, новости, тбилиси, баку, азербайджан, анонсы , театр
Театр Марджанишвили везет на фестиваль в Баку "Крейцерову сонату"
Это история об иллюзии самовлюбленного, нарциссического интеллектуала, который думает, что может подчинить контролю свою жизнь
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Тбилисский государственный академический драмтеатр им. К. Марджанишвили представит спектакль "Крейцерова соната" по одноименной повести Льва Толстого на фестивале 4.4 Short Performances в Баку, говорится в сообщении театра.
За короткий срок 4.4 Short Performances Festival успел стать одним из самых популярных культурно-массовых мероприятий в Азербайджане. Основная цель фестиваля – увеличить число драматических постановок на театральных подмостках. Фестиваль пройдет с 25 по 30 ноября.
"Крейцерова соната" Толстого была опубликована в 1890 году и сразу же подверглась цензуре царскими властями. Повесть провозглашает идеал воздержания и описывает от первого лица гнев ревности. Название повести дала Соната № 9 для скрипки и фортепиано Людвига ван Бетховена, посвященная французскому скрипачу Родольфу Крейцеру.
Авторами постановки "Крейцерова соната" являются режиссеры Леван Цуладзе и Темо Куправа. По словам Цуладзе, в спектакле они постарались сделать "органичной встречу прошлого и настоящего".
Поэтому в новой версии монолог главного героя позапрошлого столетия искусно трансформировали в съемки кинофильма про тот период. Т. е. в спектакле снимают кино "Крейцерова соната" и на съемках картины один из участников процесса вспоминает историю любви из своей жизни.
"Мы не хотели потерять конец XIX века, который и является адресом этого произведения, и не потерять сегодняшний день. И тут произошло самое странное: мы поняли, что за целый век с гендерной точки зрения ничего не изменилось. Даже отношение к каким-то вещам не изменилось", - говорит Цуладзе.
При этом постановщики очень боялись, чтобы зритель не принял спектакль как дешевую мелодраму тем более не посчитал, что режиссеры поддерживают или оправдывают какую-то из сторон - мужскую или женскую.
"Это история об иллюзии самовлюбленного, нарциссического интеллектуала, который думает, что он может подчинить контролю свою жизнь. А когда она не поддается контролю, то все это разрушается и взрывается, как бомба... Это не спектакль о гендерном равенстве. Это спектакль о том, какое тяжелое чувство - любовь", - рассказывает режиссер.
В спектакле играют актеры: Николоз Кучава, Лела Мебуришвили, Манана Козакова-Цуладзе, Кетеван Цхакая и другие. Над постановкой работали художник по костюмам Нино Сургуладзе и хореограф Тинатин Цуладзе.