https://sputnik-georgia.ru/20221124/ukraina-trebuet-ot-zapada-okazat-davlenie-na-gruziyu---deputat-272431789.html

Украина требует от Запада оказать давление на Грузию – депутат

Украина требует от Запада оказать давление на Грузию – депутат

Представители власти Украины неоднократно призывали Грузию воспользоваться случаем и вернуть потерянные территории 24.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Власти Украины требуют от Запада оказать активное давления на Грузию и на страны Азии для открытия второго фронта, заявил вице-спикер парламента Грузии, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский.Представители власти Украины неоднократно призывали Грузию воспользоваться случаем и вернуть потерянные территории. К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Это, по его словам, очень помогло бы Украине.Они прямо заявляют, народ хороший, но правительство не годится, как будто не народ избирал это правительство, добавил Вольский."Есть одна аксиома: надо рассматривать наихудший вариант, который может случиться с твоей страной. Мировая политика настолько хладнокровна и прагматична, что когда дело доходит до интересов страны, для них нет совершенно ничего", – отметил он.Власти Грузии ежедневно заявляют о важности сохранения мира и стабильности в стране, и недопустимости открытия второго фронта, кто бы и как бы не пытался втянуть страну в войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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