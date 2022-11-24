https://sputnik-georgia.ru/20221124/v-gruzii-12-letnyaya-shkolnitsa-stala-mamoy-272428923.html

В Грузии 12-летняя школьница стала мамой

В Грузии 12-летняя школьница стала мамой

Бригада катастрофы доставила девочку из Рустави в тбилисскую клинику, чтобы избежать возможных осложнений 24.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. В Грузии 12-летняя девочка стала мамой – она родила в Первой университетской клинике Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави 2".По распространившейся информации, и мать, и ребенок чувствуют себя хорошо. Роды прошли нормально.Бригада катастрофы доставила девочку из Рустави в тбилисскую клинику для того, чтобы избежать возможных осложнений.Известно, что ученица седьмого класса родила от своего же друга, которого уже допросила полиция. Пока не известно, будет ли поставлен вопрос чей-либо ответственности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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