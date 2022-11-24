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В Грузии 12-летняя школьница стала мамой
В Грузии 12-летняя школьница стала мамой
Бригада катастрофы доставила девочку из Рустави в тбилисскую клинику, чтобы избежать возможных осложнений 24.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-24T11:27+0400
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. В Грузии 12-летняя девочка стала мамой – она родила в Первой университетской клинике Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави 2".По распространившейся информации, и мать, и ребенок чувствуют себя хорошо. Роды прошли нормально.Бригада катастрофы доставила девочку из Рустави в тбилисскую клинику для того, чтобы избежать возможных осложнений.Известно, что ученица седьмого класса родила от своего же друга, которого уже допросила полиция. Пока не известно, будет ли поставлен вопрос чей-либо ответственности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, рустави, тбилиси, новости, общество
В Грузии 12-летняя школьница стала мамой
11:27 24.11.2022 (обновлено: 11:37 24.11.2022)
Бригада катастрофы доставила девочку из Рустави в тбилисскую клинику, чтобы избежать возможных осложнений
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. В Грузии 12-летняя девочка стала мамой – она родила в Первой университетской клинике Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави 2".
По распространившейся информации, и мать, и ребенок чувствуют себя хорошо. Роды прошли нормально.
Бригада катастрофы доставила девочку из Рустави в тбилисскую клинику для того, чтобы избежать возможных осложнений.
Известно, что ученица седьмого класса родила от своего же друга, которого уже допросила полиция. Пока не известно, будет ли поставлен вопрос чей-либо ответственности.