https://sputnik-georgia.ru/20221124/vystavka-istoriya-keramiki-otkryvaetsya-v-tbilisi-272435871.html
Выставка "История керамики" открывается в Тбилиси
Выставка "История керамики" открывается в Тбилиси
На экспозиции представлены расписные керамические образцы Туту Киладзе и декоративные формы Гойки Мучиашвили 24.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-24T14:19+0400
2022-11-24T14:19+0400
2022-11-24T14:19+0400
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Тбилисская галерея "Байя" (Baia Gallery) приглашает на выставку "История керамики" художников Туту Киладзе и Гойки Мучиашвили 24 ноября, сообщают организаторы.На экспозиции представлены расписные керамические образцы Туту Киладзе и декоративные формы Гойки Мучиашвили. "Форму синтеза керамики и живописи Киладзе использует давно. Работы, выполненные на шамотной плитке, с яркой глазурованной поверхностью и мозаичной фактурой, представляют собой интересные образцы нового решения. А декоративные формы Мучиашвили – это современное стихосложение архаичной традиции керамики", – говорится в анонсе выставке. Проект реализован при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии. Адрес галереи: ул. Размадзе, 68. Выставка продлится до 15 декабря 2022 года включительно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, культура, тбилиси, выставка, грузинские художники
грузия, новости, культура, тбилиси, выставка, грузинские художники
Выставка "История керамики" открывается в Тбилиси
На экспозиции представлены расписные керамические образцы Туту Киладзе и декоративные формы Гойки Мучиашвили
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Тбилисская галерея "Байя" (Baia Gallery) приглашает на выставку "История керамики" художников Туту Киладзе и Гойки Мучиашвили 24 ноября, сообщают организаторы.
На экспозиции представлены расписные керамические образцы Туту Киладзе и декоративные формы Гойки Мучиашвили.
"Форму синтеза керамики и живописи Киладзе использует давно. Работы, выполненные на шамотной плитке, с яркой глазурованной поверхностью и мозаичной фактурой, представляют собой интересные образцы нового решения. А декоративные формы Мучиашвили – это современное стихосложение архаичной традиции керамики", – говорится в анонсе выставке.
Проект реализован при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии. Адрес галереи: ул. Размадзе, 68. Выставка продлится до 15 декабря 2022 года включительно.