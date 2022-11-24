https://sputnik-georgia.ru/20221124/zhertvoy-dtp-na-vostoke-gruzii-stal-peshekhod-272449794.html
Жертвой ДТП на востоке Грузии стал пешеход
Жертвой ДТП на востоке Грузии стал пешеход
Очевидцы также утверждают, что автомашина двигалась на высокой скорости 24.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-24T22:42+0400
2022-11-24T22:42+0400
2022-11-24T22:42+0400
грузия
новости
происшествия
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1a/269810160_0:76:3372:1973_1920x0_80_0_0_6a5a90fa362a5b98376fa964a0c7f802.jpg
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Девушка до 23 лет скончалась в результате ДТП на трассе Телети-Тбилиси в Квемо-Картли.По словам очевидцев, девушка переходила дорогу, когда ее сбил автомобиль. Она скончалась на месте.Очевидцы также утверждают, что автомашина двигалась на высокой скорости. На месте ДТП мобилизована полиция. Водитель автомобиля задержан.Смертность на дорогах Грузии: за 9 месяцев ДТП унесли жизни 305 человек >>По данным МВД, только в период с 1 января по 30 июня 2022 года в авариях на дорогах в Грузии погиб 221 человек, среди них шесть детей.При этом за указанный период в Грузии было совершено 460 наездов на пешеходов, погибли 43 человека, пострадавших в разы больше – 450.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1a/269810160_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_801f5ca723679004a1fd72b62971ba9a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, дтп
грузия, новости, происшествия, дтп
Жертвой ДТП на востоке Грузии стал пешеход
Очевидцы также утверждают, что автомашина двигалась на высокой скорости
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Девушка до 23 лет скончалась в результате ДТП на трассе Телети-Тбилиси в Квемо-Картли.
По словам очевидцев, девушка переходила дорогу, когда ее сбил автомобиль. Она скончалась на месте.
Очевидцы также утверждают, что автомашина двигалась на высокой скорости. На месте ДТП мобилизована полиция. Водитель автомобиля задержан.
По данным МВД, только в период с 1 января по 30 июня 2022 года в авариях на дорогах в Грузии погиб 221 человек, среди них шесть детей.
При этом за указанный период в Грузии было совершено 460 наездов на пешеходов, погибли 43 человека, пострадавших в разы больше – 450.