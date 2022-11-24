https://sputnik-georgia.ru/20221124/zhertvoy-dtp-na-vostoke-gruzii-stal-peshekhod-272449794.html

Жертвой ДТП на востоке Грузии стал пешеход

Жертвой ДТП на востоке Грузии стал пешеход

Очевидцы также утверждают, что автомашина двигалась на высокой скорости 24.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Девушка до 23 лет скончалась в результате ДТП на трассе Телети-Тбилиси в Квемо-Картли.По словам очевидцев, девушка переходила дорогу, когда ее сбил автомобиль. Она скончалась на месте.Очевидцы также утверждают, что автомашина двигалась на высокой скорости. На месте ДТП мобилизована полиция. Водитель автомобиля задержан.Смертность на дорогах Грузии: за 9 месяцев ДТП унесли жизни 305 человек >>По данным МВД, только в период с 1 января по 30 июня 2022 года в авариях на дорогах в Грузии погиб 221 человек, среди них шесть детей.При этом за указанный период в Грузии было совершено 460 наездов на пешеходов, погибли 43 человека, пострадавших в разы больше – 450.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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