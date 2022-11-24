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Жертвой ДТП на востоке Грузии стал пешеход
Жертвой ДТП на востоке Грузии стал пешеход
Очевидцы также утверждают, что автомашина двигалась на высокой скорости 24.11.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Девушка до 23 лет скончалась в результате ДТП на трассе Телети-Тбилиси в Квемо-Картли.По словам очевидцев, девушка переходила дорогу, когда ее сбил автомобиль. Она скончалась на месте.Очевидцы также утверждают, что автомашина двигалась на высокой скорости. На месте ДТП мобилизована полиция. Водитель автомобиля задержан.Смертность на дорогах Грузии: за 9 месяцев ДТП унесли жизни 305 человек &gt;&gt;По данным МВД, только в период с 1 января по 30 июня 2022 года в авариях на дорогах в Грузии погиб 221 человек, среди них шесть детей.При этом за указанный период в Грузии было совершено 460 наездов на пешеходов, погибли 43 человека, пострадавших в разы больше – 450.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, дтп
грузия, новости, происшествия, дтп

Жертвой ДТП на востоке Грузии стал пешеход

22:42 24.11.2022
© photo: Sputnik / StringerПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 24.11.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Очевидцы также утверждают, что автомашина двигалась на высокой скорости
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Девушка до 23 лет скончалась в результате ДТП на трассе Телети-Тбилиси в Квемо-Картли.
По словам очевидцев, девушка переходила дорогу, когда ее сбил автомобиль. Она скончалась на месте.
Очевидцы также утверждают, что автомашина двигалась на высокой скорости. На месте ДТП мобилизована полиция. Водитель автомобиля задержан.
Смертность на дорогах Грузии: за 9 месяцев ДТП унесли жизни 305 человек >>
По данным МВД, только в период с 1 января по 30 июня 2022 года в авариях на дорогах в Грузии погиб 221 человек, среди них шесть детей.
При этом за указанный период в Грузии было совершено 460 наездов на пешеходов, погибли 43 человека, пострадавших в разы больше – 450.
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