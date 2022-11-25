https://sputnik-georgia.ru/20221125/aliev-vstrecha-s-pashinyanom-v-bryussele-7-dekabrya-ne-sostoitsya-272471264.html

Алиев: встреча с Пашиняном в Брюсселе 7 декабря не состоится

Алиев: встреча с Пашиняном в Брюсселе 7 декабря не состоится

Алиев назвал выдвижение Пашиняном условия об участии в брюссельской встрече Макрона попыткой сорвать мирные переговоры 25.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-25T18:41+0400

2022-11-25T18:41+0400

2022-11-25T18:41+0400

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе, планируемая на 7 декабря, не состоится, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.Алиев в ходе выступления на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика" напомнил, что его встреча с армянским лидером Пашиняном должна была состояться 7 декабря.По его словам, Франция не может принимать участия в процессе мирного урегулирования азербайджано-армянского конфликта по своей же вине."Меньше чем через неделю после встречи в Праге президент Франции Макрон в своем интервью раскритиковал Азербайджан и обвинил нас в том, чего мы не совершали. После этого последовала всем известная резолюция Сената Франции, которая является абсолютно неприемлемой и оскорбительной. Вслед за этим ожидается, что Национальная Ассамблея Франции примет еще одну антиазербайджанскую резолюцию", - сказал глава государства.Встреча Пашиняна и Алиева в России не планируется – Песков >>Алиев подчеркнул, что, учитывая все это, Франция не может принимать участия в мирном процессе. "И это не наша, а их вина, так как ни США, ни Россия никогда на официальном уровне не занимали чью-то либо сторону в конфликте. Это означает, что встреча 7 декабря не состоится, мы будем рассматривать другие альтернативы. Посмотрим, кто будет выполнять роль посредника и на какой платформе", - отметил азербайджанский лидер.Он также подчеркнул, что рассматривает выдвижение Пашиняном условия об участии в брюссельской встрече Макрона "как попытку сорвать мирные переговоры".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, политика, новости, никол пашинян, ильхам алиев, франция, брюссель, армения, азербайджан