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ДТП на востоке Грузии - прокуратура нашла виновного
ДТП на востоке Грузии - прокуратура нашла виновного
Водителю автомобиля, в случае подтверждения вины, грозит от четырех до семи лет лишения свободы 25.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-25T20:24+0400
2022-11-25T20:24+0400
2022-11-25T20:47+0400
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ТБИЛИСИ, 25 ноя - Sputnik. Прокуратура Грузии сообщила о раскрытии дела о наезде на несовершеннолетнюю девочку в Марнеули, задержан один человек.По данным прокуратуры, 23 ноября мужчина на автомобиле проявил невнимательность и не обеспечил безопасное управление транспортным средством, в результате чего сбил на пешеходном переходе несовершеннолетнюю девочку. Та скончалась на месте.Мужчине предъявили обвинение по статье "нарушение правил движения автомобиля или его эксплуатации повлекшее смерть человека". В случае подтверждения вины ему грозит от четырех до семи лет лишения свободы.Смертность на дорогах Грузии: за 9 месяцев ДТП унесли жизни 305 человек >>Прокуратура будет требовать помещения мужчины в предварительное заключение на время следствия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, марнеули, дтп, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, происшествия, марнеули, дтп, генеральная прокуратура грузии
ДТП на востоке Грузии - прокуратура нашла виновного
20:24 25.11.2022 (обновлено: 20:47 25.11.2022)
Водителю автомобиля, в случае подтверждения вины, грозит от четырех до семи лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 25 ноя - Sputnik. Прокуратура Грузии сообщила о раскрытии дела о наезде на несовершеннолетнюю девочку в Марнеули, задержан один человек.
По данным прокуратуры, 23 ноября мужчина на автомобиле проявил невнимательность и не обеспечил безопасное управление транспортным средством, в результате чего сбил на пешеходном переходе несовершеннолетнюю девочку. Та скончалась на месте.
Мужчине предъявили обвинение по статье "нарушение правил движения автомобиля или его эксплуатации повлекшее смерть человека". В случае подтверждения вины ему грозит от четырех до семи лет лишения свободы.
Прокуратура будет требовать помещения мужчины в предварительное заключение на время следствия.