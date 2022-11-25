https://sputnik-georgia.ru/20221125/dtp-na-vostoke-gruzii---prokuratura-nashla-vinovnogo-272474535.html

ДТП на востоке Грузии - прокуратура нашла виновного

ДТП на востоке Грузии - прокуратура нашла виновного

Водителю автомобиля, в случае подтверждения вины, грозит от четырех до семи лет лишения свободы 25.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-25T20:24+0400

2022-11-25T20:24+0400

2022-11-25T20:47+0400

грузия

новости

происшествия

марнеули

дтп

генеральная прокуратура грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/1a/264811339_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_ecb69d6e7f5916c3f2ed3687b20b053e.jpg

ТБИЛИСИ, 25 ноя - Sputnik. Прокуратура Грузии сообщила о раскрытии дела о наезде на несовершеннолетнюю девочку в Марнеули, задержан один человек.По данным прокуратуры, 23 ноября мужчина на автомобиле проявил невнимательность и не обеспечил безопасное управление транспортным средством, в результате чего сбил на пешеходном переходе несовершеннолетнюю девочку. Та скончалась на месте.Мужчине предъявили обвинение по статье "нарушение правил движения автомобиля или его эксплуатации повлекшее смерть человека". В случае подтверждения вины ему грозит от четырех до семи лет лишения свободы.Смертность на дорогах Грузии: за 9 месяцев ДТП унесли жизни 305 человек >>Прокуратура будет требовать помещения мужчины в предварительное заключение на время следствия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

марнеули

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, марнеули, дтп, генеральная прокуратура грузии