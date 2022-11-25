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Генсек "Грузинской мечты" обвинил депутатов Европарламента в разжигании поляризации

Генсек "Грузинской мечты" обвинил депутатов Европарламента в разжигании поляризации

Заявления некоторых депутатов абсолютно идентичны с заявлениями представителей конкретных оппозиционеров, подчеркнул Каладзе 25.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. Заявления некоторых депутатов Европарламента способствуют не снижению, а разжиганию поляризации в Грузии, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.Деполяризация является одним из условий Евросоюза для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС. Ранее этот статус получили Украина и Молдова, а Грузии сказали пока поработать над собой.По его словам, заявления некоторых депутатов абсолютно идентичны с заявлениями представителей конкретных оппозиционных партий в Грузии.Представители правящей партии не раз заявляли, что крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее лоббисты мешают предоставлению Грузии статуса кандидата на членство в ЕС.Правящая партия Грузии работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп."Сила народа" - американцы действуют против властей Грузии через европейские структуры>>„Остальная часть оппозиции, в том числе крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" разработала свои предложения в альтернативном формате с участием представителей неправительственных организаций.Отказ от работы в формате, предложенном правящей партией "Грузинская мечта", оппозиционеры объяснили тем, что власти согласились работать над выполнением рекомендаций с оговорками. Эти оговорки, по мнению оппозиции, "фундаментально противоречат выполнению рекомендаций Еврокомиссии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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