https://sputnik-georgia.ru/20221124/sila-naroda---amerikantsy-deystvuyut-protiv-vlastey-gruzii-cherez-evropeyskie-struktury-272447568.html

"Сила народа" - американцы действуют против властей Грузии через европейские структуры

"Сила народа" - американцы действуют против властей Грузии через европейские структуры

Основанное депутатами парламента Грузии движение вновь заговорило о происках американцев 24.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-24T18:53+0400

2022-11-24T18:53+0400

2022-11-24T19:04+0400

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. За обращением грузинских неправительственных организаций и СМИ к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю по поводу помилования основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия стоят американцы, говорится в заявлении общественного движения "Сила народа".Группа неправительственных организаций и СМИ попросили Мишеля призвать президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать Гварамия. Там же отмечено, что именно американцы подтолкнули европейские структуры поднять тему введения санкций против основателя правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия", экс-премьера Бидзины Иванишвили и тему помилования основателя "Мтавари архи"."Обществу хорошо известно то, что "элитные" НПО являются ресурсом посольства (США - ред.). Деньги этим НПО платит посольство, и, соответственно, оно и заказывает музыку. А это означает то, что они готовят почву для помилования Гварамия", - сказано в заявлении."Грузинская мечта": резолюции Европарламента используют как оружие против Грузии>>Кроме того, по мнению "Силы народа", посольство США активно стремится к освобождению осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. При этом общественное движение уверено в том, что спустя три года президентства Саломе Зурабишвили посольство США решило переманить ее и с легкостью добилось своего. Зурабишвили родилась в семье грузинских эмигрантов, которые уехали в Европу после установления в Грузии Советской власти. Ее отец был одним из выдающихся представителей эмиграции и председателем грузинской общины в Париже. Что касается европейских структур, в июне 2022 года Европарламент принял жесткую резолюцию по Грузии, в которой говорится об ухудшении медиасреды в Грузии и о деструктивной роли Бидзины Иванишвили – "единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем". Европарламент также призвал власти Грузии незамедлительно освободить экс-президента Михаила Саакашвили и основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нику Гварамия."Сила народа": США тратят деньги в Грузии на агентуру>>Вскоре после этого Европейский совет озвучил свое решение по заявкам о получении статуса кандидата на вступление в Евросоюз - Грузия, в отличие от Украины и Молдовы, получила отрицательный ответ. Европейский совет принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, избирательная реформа, обеспечение полной независимости судебной системы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ника гварамия, саломе зурабишвили , михаил саакашвили, сша, европа, европарламент, грузинская мечта, общественное движение "сила народа"