https://sputnik-georgia.ru/20221124/sila-naroda---amerikantsy-deystvuyut-protiv-vlastey-gruzii-cherez-evropeyskie-struktury-272447568.html
"Сила народа" - американцы действуют против властей Грузии через европейские структуры
"Сила народа" - американцы действуют против властей Грузии через европейские структуры
Основанное депутатами парламента Грузии движение вновь заговорило о происках американцев 24.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-24T18:53+0400
2022-11-24T18:53+0400
2022-11-24T19:04+0400
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. За обращением грузинских неправительственных организаций и СМИ к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю по поводу помилования основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия стоят американцы, говорится в заявлении общественного движения "Сила народа".Группа неправительственных организаций и СМИ попросили Мишеля призвать президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать Гварамия. Там же отмечено, что именно американцы подтолкнули европейские структуры поднять тему введения санкций против основателя правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия", экс-премьера Бидзины Иванишвили и тему помилования основателя "Мтавари архи"."Обществу хорошо известно то, что "элитные" НПО являются ресурсом посольства (США - ред.). Деньги этим НПО платит посольство, и, соответственно, оно и заказывает музыку. А это означает то, что они готовят почву для помилования Гварамия", - сказано в заявлении."Грузинская мечта": резолюции Европарламента используют как оружие против Грузии>>Кроме того, по мнению "Силы народа", посольство США активно стремится к освобождению осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. При этом общественное движение уверено в том, что спустя три года президентства Саломе Зурабишвили посольство США решило переманить ее и с легкостью добилось своего. Зурабишвили родилась в семье грузинских эмигрантов, которые уехали в Европу после установления в Грузии Советской власти. Ее отец был одним из выдающихся представителей эмиграции и председателем грузинской общины в Париже. Что касается европейских структур, в июне 2022 года Европарламент принял жесткую резолюцию по Грузии, в которой говорится об ухудшении медиасреды в Грузии и о деструктивной роли Бидзины Иванишвили – "единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем". Европарламент также призвал власти Грузии незамедлительно освободить экс-президента Михаила Саакашвили и основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нику Гварамия."Сила народа": США тратят деньги в Грузии на агентуру>>Вскоре после этого Европейский совет озвучил свое решение по заявкам о получении статуса кандидата на вступление в Евросоюз - Грузия, в отличие от Украины и Молдовы, получила отрицательный ответ. Европейский совет принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, избирательная реформа, обеспечение полной независимости судебной системы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, ника гварамия, саломе зурабишвили , михаил саакашвили, сша, европа, европарламент, грузинская мечта, общественное движение "сила народа"
грузия, политика, новости, ника гварамия, саломе зурабишвили , михаил саакашвили, сша, европа, европарламент, грузинская мечта, общественное движение "сила народа"
"Сила народа" - американцы действуют против властей Грузии через европейские структуры
18:53 24.11.2022 (обновлено: 19:04 24.11.2022)
Основанное депутатами парламента Грузии движение вновь заговорило о происках американцев
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. За обращением грузинских неправительственных организаций и СМИ к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю по поводу помилования основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия стоят американцы, говорится в заявлении общественного движения "Сила народа".
Группа неправительственных организаций и СМИ попросили Мишеля призвать президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать Гварамия.
"Сам по себе тот факт, что американцы почти все действия против властей Грузии осуществляют через европейские структуры, особенно тревожен. Именно через европейские структуры в июне они вызвали волнения, что, по их же расчетам, должно было завершиться сменой власти", - говорится в заявлении.
Там же отмечено, что именно американцы подтолкнули европейские структуры поднять тему введения санкций против основателя правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия", экс-премьера Бидзины Иванишвили и тему помилования основателя "Мтавари архи".
"Обществу хорошо известно то, что "элитные" НПО являются ресурсом посольства (США - ред.). Деньги этим НПО платит посольство, и, соответственно, оно и заказывает музыку. А это означает то, что они готовят почву для помилования Гварамия", - сказано в заявлении.
Кроме того, по мнению "Силы народа", посольство США активно стремится к освобождению осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
При этом общественное движение уверено в том, что спустя три года президентства Саломе Зурабишвили посольство США решило переманить ее и с легкостью добилось своего.
"Именно с помилованием Гварамия и Саакашвили выяснится, в конце концов, стала ли она (Зурабишвили - ред.) работать на иностранное государство. Хотим сохранить хотя бы малую надежду, что в Саломе Зурабишвили проснутся гены ее великих предков и она не станет так грубо противостоять интересам страны", - сказано в заявлении.
Зурабишвили родилась в семье грузинских эмигрантов, которые уехали в Европу после установления в Грузии Советской власти. Ее отец был одним из выдающихся представителей эмиграции и председателем грузинской общины в Париже.
Что касается европейских структур, в июне 2022 года Европарламент принял жесткую резолюцию по Грузии, в которой говорится об ухудшении медиасреды в Грузии и о деструктивной роли Бидзины Иванишвили – "единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем".
Европарламент также призвал власти Грузии незамедлительно освободить экс-президента Михаила Саакашвили и основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нику Гварамия.
Вскоре после этого Европейский совет озвучил свое решение по заявкам о получении статуса кандидата на вступление в Евросоюз - Грузия, в отличие от Украины и Молдовы, получила отрицательный ответ.
Европейский совет принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, избирательная реформа, обеспечение полной независимости судебной системы.