https://sputnik-georgia.ru/20221125/gruzinskiy-startap-proshel-v-final-konkursa-unicorn-startup-battle-international-272290168.html

Грузинский стартап прошел в финал конкурса Unicorn Startup Battle International

Грузинский стартап прошел в финал конкурса Unicorn Startup Battle International

Финал конкурса Unicorn Startup Battle International пройдет в декабре 2022 года 25.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. Грузинский стартап PHARAO прошел в финал международного конкурса Unicorn Startup Battle International, сообщает Marketer.ge.Unicorn.Events – крупнейший в мире конкурс для растущих стартапов. В ходе мероприятия участники имеют возможность напрямую взаимодействовать с инвесторами.PHARAO создает библиотеку 3D-аватаров людей, соединяя модели и цифровые отрасли, которые в конечном итоге служат для многократной торговли этими аватарами. В вышеупомянутый конкурс он был принят в результате победы на грузинском национальном отборе Unicorn Startup Battle Georgia.Финал конкурса Unicorn Startup Battle International пройдет в декабре 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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