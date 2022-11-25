https://sputnik-georgia.ru/20221125/gruzinskiy-startap-proshel-v-final-konkursa-unicorn-startup-battle-international-272290168.html
Грузинский стартап прошел в финал конкурса Unicorn Startup Battle International
Грузинский стартап прошел в финал конкурса Unicorn Startup Battle International
Финал конкурса Unicorn Startup Battle International пройдет в декабре 2022 года 25.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-25T08:01+0400
2022-11-25T08:01+0400
2022-11-25T08:01+0400
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ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. Грузинский стартап PHARAO прошел в финал международного конкурса Unicorn Startup Battle International, сообщает Marketer.ge.Unicorn.Events – крупнейший в мире конкурс для растущих стартапов. В ходе мероприятия участники имеют возможность напрямую взаимодействовать с инвесторами.PHARAO создает библиотеку 3D-аватаров людей, соединяя модели и цифровые отрасли, которые в конечном итоге служат для многократной торговли этими аватарами. В вышеупомянутый конкурс он был принят в результате победы на грузинском национальном отборе Unicorn Startup Battle Georgia.Финал конкурса Unicorn Startup Battle International пройдет в декабре 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, стартапы, общество
Грузинский стартап прошел в финал конкурса Unicorn Startup Battle International
Финал конкурса Unicorn Startup Battle International пройдет в декабре 2022 года
ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik.
Грузинский стартап PHARAO прошел в финал международного конкурса Unicorn Startup Battle International, сообщает Marketer.ge
.
Unicorn.Events – крупнейший в мире конкурс для растущих стартапов. В ходе мероприятия участники имеют возможность напрямую взаимодействовать с инвесторами.
"Победа и выход в финал очень важны! Это очень эффективный способ проверки идеи и привлечения внимания инвесторов", – сказал основатель стартапа Ираклий Гамкрелидзе, отметив, что в финале они будут "бороться до победы, до конца".
PHARAO создает библиотеку 3D-аватаров людей, соединяя модели и цифровые отрасли, которые в конечном итоге служат для многократной торговли этими аватарами. В вышеупомянутый конкурс он был принят в результате победы на грузинском национальном отборе Unicorn Startup Battle Georgia.
Финал конкурса Unicorn Startup Battle International пройдет в декабре 2022 года.