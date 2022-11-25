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Мэр Тбилиси: президент Грузии не помилует Саакашвили из принципа

Мэр Тбилиси: президент Грузии не помилует Саакашвили из принципа

Генсек правящей партии заявил, что считает президента принципиальным человеком 25.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-25T22:54+0400

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саломе зурабишвили

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каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 25 ноя - Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе исключил возможность помилования экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что суд должен принять достойное решение в связи с состоянием здоровья Саакашвили в том случае, если будет соответствующее заключение экспертов. Зурабишвили также заявила, что уголовные дела против Саакашвили находятся на рассмотрении, поэтому она не может его помиловатьО том, что Саакашвили в тяжелом состоянии и в срочном порядке нуждается в переводе за границу для диагностики и дальнейшего лечения, ранее заявила руководитель психо-реабилитационного центра для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" Мариам Джишкариани. По ее словам, уже месяцы не удается правильное диагностирование и лечение-реабилитация экс-президента.По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Президент Грузии неадекватна, считает депутат от "Мечты" >>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Помимо дела о незаконном пересечении границы, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , михаил саакашвили, каха каладзе