https://sputnik-georgia.ru/20221125/prezident-gruzii-neadekvatna-schitaet-deputat-ot-mechty-272466815.html

Президент Грузии неадекватна, считает депутат от "Мечты"

Президент Грузии неадекватна, считает депутат от "Мечты"

Депутат не исключает, что Зурабишвили примет решение о помиловании Саакашвили 25.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-25T16:28+0400

2022-11-25T16:28+0400

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ТБИЛИСИ, 25 ноя - Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в последнее время повторяет нарратив крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", заявил депутат парламента от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Заркуа.Депутат не исключает, что Зурабишвили примет решение о помиловании экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия.В четверг Зурабишвили заявила, что суд должен принять достойное решение в связи с состоянием здоровья Саакашвили в том случае, если будет соответствующее заключение экспертов. Зурабишвили также заявила, что уголовные дела против Саакашвили находятся на рассмотрении, поэтому она не может его помиловать.Суд должен принять достойное решение по делу Саакашвили – президент>>Из пяти дел против Саакашвили приговор вынесен только по двум. Остальные три дела все еще рассматривает первая инстанция суда."Наша позиция проста: неважно, какой статус та или иная личность имеет в обществе. Если он совершил преступление, он должен понести наказание. Имею в виду заключенного Саакашвили", - заявил Заркуа.В контексте нарратива "Нацдвижения" депутат также вспомнил недавнее заявление президента по поводу въезда россиян в Грузию.Часть оппозиции и неправительственных организаций не раз заявляла о массовом и бесконтрольном въезде россиян в Грузию после начала конфликта на Украине, что, по их словам, представляет угрозу для страны. Некоторые даже выступали за введение визового режима для россиян.Но последним данным, в Грузии находятся более 100 тысяч граждан России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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