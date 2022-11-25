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Молдова предложила Грузии организовать торговый морской-речной путь
Молдова предложила Грузии организовать торговый морской-речной путь
Будет создана рабочая экспертная группа, которая даст свою оценку целесообразности создания прямого морского-речного маршрута, заявил глава МИД 25.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-25T22:04+0400
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Кишинев планирует расширить торговые отношения с Грузией путем создания прямого морского и речного маршрута для перевозки грузов с Кавказа в Европу, заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску по итогам встречи с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили.В четверг глава МИД Грузии находится с рабочим визитом в Кишиневе.По его словаам, на встрече обсуждалось развитие наших дипломатических отношений, а также вопросы экономического характера. "В частности, мы планируем весной провести деловой форум, также будет создана рабочая экспертная группа, которая даст свою оценку целесообразности создания прямого морского-речного маршрута между портами Поти (Грузия) и Джурджулешты (Молдавия) для доставки коммерческих грузов", - заявил глава МИД Молдовы.Зурабишвили пригласила премьера Молдовы в Грузию >>Джурджулешты – порт, расположенный в 133,8 км от Черного моря на левом берегу реки Прут и Дунай. Терминал был образован в 2006 году благодаря передаче Украиной Молдавии 430 метров побережья Дуная и Прута. В прошлом году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выкупил 100% капитала компании Danube Logistics, которая управляет портом.Попеску сообщил, что на встрече также обсуждались последние события в области региональной безопасности. По словам министра, Молдавия и Грузия обеспокоены продолжающимися крупномасштабными военными операциями на Украине и призывают к скорейшему прекращению боевых действий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, илья дарчиашвили, молдова, кишинев
Молдова предложила Грузии организовать торговый морской-речной путь
22:04 25.11.2022 (обновлено: 22:21 25.11.2022)
Будет создана рабочая экспертная группа, которая даст свою оценку целесообразности создания прямого морского-речного маршрута, заявил глава МИД
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Кишинев планирует расширить торговые отношения с Грузией путем создания прямого морского и речного маршрута для перевозки грузов с Кавказа в Европу, заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску по итогам встречи с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили.
В четверг глава МИД Грузии находится с рабочим визитом в Кишиневе.
"Мы настаиваем на развитии наших торговых отношений, а также на содействии в торговле через Молдавию между всем регионом Южного Кавказа и европейским пространством", - сказал Попеску на брифинге в Кишиневе.
По его словаам, на встрече обсуждалось развитие наших дипломатических отношений, а также вопросы экономического характера.
"В частности, мы планируем весной провести деловой форум, также будет создана рабочая экспертная группа, которая даст свою оценку целесообразности создания прямого морского-речного маршрута между портами Поти (Грузия) и Джурджулешты (Молдавия) для доставки коммерческих грузов", - заявил глава МИД Молдовы.
Джурджулешты – порт, расположенный в 133,8 км от Черного моря на левом берегу реки Прут и Дунай. Терминал был образован в 2006 году благодаря передаче Украиной Молдавии 430 метров побережья Дуная и Прута. В прошлом году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выкупил 100% капитала компании Danube Logistics, которая управляет портом.
Попеску сообщил, что на встрече также обсуждались последние события в области региональной безопасности. По словам министра, Молдавия и Грузия обеспокоены продолжающимися крупномасштабными военными операциями на Украине и призывают к скорейшему прекращению боевых действий.