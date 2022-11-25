https://sputnik-georgia.ru/20221125/moshennichestvo-s-uchastiem-chinovnikov-v-gruzii-zloumyshlenniki-prisvoili-11-goszemel-272459985.html

Мошенничество с участием чиновников в Грузии: злоумышленники присвоили 11 госземель

Мошенничество с участием чиновников в Грузии: злоумышленники присвоили 11 госземель

Двое из злоумышленников являются бывшими госслужащими, а один – действующим 25.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-25T13:54+0400

2022-11-25T13:54+0400

2022-11-25T13:54+0400

происшествия

грузия

новости

имерети

западная грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_34303e3ed586d7c027af102cfe08a88f.jpg

ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. Сотрудники следственной службы Минфина Грузии привлекли к уголовной ответственности девять человек по факту незаконного присвоения земельных участков, принадлежащих государству.По информации ведомства, двое из злоумышленников являются бывшими госслужащими, а один – действующим.По данным следствия, обвиняемые, на основании фальшивых актов приема-сдачи, выданных якобы в рамках земельной реформы, в 2017 году в регионе Имерети (Западная Грузия) обманным путем зарегистрировали 11 государственных земельных участков. Общая площадь участков составила 17 650 квадратных метров.Также было установлено, что привлеченные к уголовной ответственности лица злоупотребляли должностными полномочиями и исполняли служебные обязанности ненадлежащим образом.В процессе следствия на незаконно присвоенные земельные участки был наложен арест. Проводятся соответствующие процедуры по возврату их в собственность государства.Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям УК Грузии – "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт", "Мошенничество", "Злоупотребление служебными полномочиями", "Служебный подлог" и "Служебная халатность".Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от четырех до семи лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

имерети

западная грузия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, имерети, западная грузия