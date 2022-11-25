https://sputnik-georgia.ru/20221125/pevitsa-iz-gruzii-virtuozno-ispolnila-narodnuyu-azerbaydzhanskuyu-pesnyu--video-272446289.html

Певица из Грузии виртуозно исполнила народную азербайджанскую песню – ВИДЕО

Певица из Грузии виртуозно исполнила народную азербайджанскую песню – ВИДЕО

Ради этого исполнительница даже выучила азербайджанский язык 25.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Популярная грузинская исполнительница Верико Турашвили исполнила известную азербайджанскую народную песню "Sarı gəlin".Весной 2022 года Турашвили приезжала в Азербайджан. Тогда же у грузинки и зародилась идея выпустить альбом, в которой войдут известные азербайджанские песни. Ради этого исполнительница даже выучила азербайджанский язык."Представляю версию моей любимой народной песни "Sarı gəlin" в собственном исполнении и выражаю бесконечное уважение и любовь к азербайджанской культуре", – написала певица в соцсети.Ранее она записала азербайджанскую песню "Лачин". Верико Турашвили и в будущем намерена снимать видеоклипы на композиции из своего нового альбома.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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