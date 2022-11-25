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Покушение на сына первого президента Грузии: апелляционный суд оставил приговор в силе
Покушение на сына первого президента Грузии: апелляционный суд оставил приговор в силе
Апелляционный суд не изменил решение судьи первой инстанции 25.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-25T14:36+0400
2022-11-25T14:36+0400
2022-11-25T15:13+0400
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ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор первой инстанции в отношении осужденных за попытку умышленного убийства сына первого президента Грузии Цотне Гамсахурдия и недонесения о преступлении.Исследованными в суде доказательствами подтвердилось, что 19 декабря 2019 года из-за конфликта, который возник за застольем, осужденные физически расправились с Гамсахурдия. В результате он получил опасные для жизни повреждения ножом и дубинкой.По информации прокуратуры, свидетелями факта попытки умышленного убийства стали еще двое, которые не сообщили о случившемся следственным органам.Тбилисский городской суд вынес обвинительный приговор Тато Гарибашвили и Георгию Сологашвили за попытку умышленного убийства Гамсахурдия в сентябре 2021 года. Подсудимых приговорили к 15 годам лишения свободы.Также суд отправил на четыре года в заключение Петре Купаридзе за недонесение о преступлении. По этому же обвинению другому задержанному, Кахе Чхетиани, присудили пять лет лишения свободы.Сторона защиты обжаловала данное решение Тбилисского городского суда, однако апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, происшествия, грузия, цотне гамсахурдия, тбилиси, тбилисский городской суд, тбилисский апелляционный суд
Покушение на сына первого президента Грузии: апелляционный суд оставил приговор в силе
14:36 25.11.2022 (обновлено: 15:13 25.11.2022)
Апелляционный суд не изменил решение судьи первой инстанции
ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор первой инстанции в отношении осужденных за попытку умышленного убийства сына первого президента Грузии Цотне Гамсахурдия и недонесения о преступлении.
Исследованными в суде доказательствами подтвердилось, что 19 декабря 2019 года из-за конфликта, который возник за застольем, осужденные физически расправились с Гамсахурдия. В результате он получил опасные для жизни повреждения ножом и дубинкой.
По информации
прокуратуры, свидетелями факта попытки умышленного убийства стали еще двое, которые не сообщили о случившемся следственным органам.
Тбилисский городской суд вынес обвинительный приговор Тато Гарибашвили и Георгию Сологашвили за попытку умышленного убийства Гамсахурдия в сентябре 2021 года. Подсудимых приговорили к 15 годам лишения свободы.
Также суд отправил на четыре года в заключение Петре Купаридзе за недонесение о преступлении. По этому же обвинению другому задержанному, Кахе Чхетиани, присудили пять лет лишения свободы.
Сторона защиты обжаловала данное решение Тбилисского городского суда, однако апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции.