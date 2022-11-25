https://sputnik-georgia.ru/20221125/pokushenie-na-syna-pervogo-prezidenta-gruzii-apellyatsionnyy-sud-ostavil-prigovor-v-sile-272462643.html

Покушение на сына первого президента Грузии: апелляционный суд оставил приговор в силе

Покушение на сына первого президента Грузии: апелляционный суд оставил приговор в силе

Апелляционный суд не изменил решение судьи первой инстанции 25.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-25T14:36+0400

2022-11-25T14:36+0400

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ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор первой инстанции в отношении осужденных за попытку умышленного убийства сына первого президента Грузии Цотне Гамсахурдия и недонесения о преступлении.Исследованными в суде доказательствами подтвердилось, что 19 декабря 2019 года из-за конфликта, который возник за застольем, осужденные физически расправились с Гамсахурдия. В результате он получил опасные для жизни повреждения ножом и дубинкой.По информации прокуратуры, свидетелями факта попытки умышленного убийства стали еще двое, которые не сообщили о случившемся следственным органам.Тбилисский городской суд вынес обвинительный приговор Тато Гарибашвили и Георгию Сологашвили за попытку умышленного убийства Гамсахурдия в сентябре 2021 года. Подсудимых приговорили к 15 годам лишения свободы.Также суд отправил на четыре года в заключение Петре Купаридзе за недонесение о преступлении. По этому же обвинению другому задержанному, Кахе Чхетиани, присудили пять лет лишения свободы.Сторона защиты обжаловала данное решение Тбилисского городского суда, однако апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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