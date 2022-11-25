https://sputnik-georgia.ru/20221125/pravitelstvo-gruzii-prisoedinilos-k-kampanii-po-borbe-s-gendernym-nasiliem-272460970.html
Грузия присоединилась к кампании по борьбе с насилием против женщин
Грузия присоединилась к кампании по борьбе с насилием против женщин
Кампания по борьбе с гендерным насилием проходит в мире с 1991 года 25.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-25T15:00+0400
2022-11-25T15:00+0400
2022-11-25T17:30+0400
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Правительство Грузии присоединилось к международной 16-дневной кампании по борьбе с гендерным насилием, сообщает пресс-служба правительства.Кампания системы ООН "16 дней активных действий против гендерного насилия" — это ежегодная международная кампания, которая начинается 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, и продолжается до 10 декабря, Дня прав человека.Главная цель кампании – повышение уровня осознанности общества касательно насилия в отношении женщин и содействие превенции.Проблема насилия над женщинами все еще остро стоит в Грузии. Только за последние дни стало известно о нескольких случаев расправы над женщинами. Накануне жителей страны шокировали сообщения о том, что мужчина заживо сжег свою бывшую жену прямо в магазине в регионе Имерети. В период с 2014 по август 2022 года в Грузии были убиты 186 женщин и предпринято 129 попыток убийства. По данным прокуратуры, пик фемицида пришелся на 2014 год, когда жертвами за год стали 33 женщины.Сколько женщин убили в Грузии за последние девять лет >>После ужесточения законодательства гендерно мотивированные убийства стали происходить реже. По данным прокуратуры, в половине случаев преступление совершают члены семьи жертв. В 2022 году правительство Грузии утвердило национальную стратегию защиты прав человека на 2022-2030 годы, которая включает в себя в том числе вопросы гендерного равноправия и усиления прав женщин, а также принципы борьбы против насилия в семье.В этом году были разработаны и утверждены национальные планы действий на 2022-2024 годы, направленные на выполнение резолюций совета безопасности ООН о женщинах, мире и безопасности, и проведение мероприятий с целью защиты жертв семейного насилия.Обязательной предпосылкой преодоления насилия в отношении женщин и семейного насилия считается повышение осознанности, чувствительности и сотрудничества общества. Именно поэтому правительство Грузии вместе с партнерами каждый год присоединяется к кампании, направленной против женского насилия.Шестнадцатидневная кампания по борьбе с гендерным насилием проходит в мире с 1991 года. Ее отмечают 187 стран и более 5 тысяч организации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, насилие, семейное насилие, правительство грузии, правительство грузии
грузия, новости, общество, насилие, семейное насилие, правительство грузии, правительство грузии
Грузия присоединилась к кампании по борьбе с насилием против женщин
15:00 25.11.2022 (обновлено: 17:30 25.11.2022)
Кампания по борьбе с гендерным насилием проходит в мире с 1991 года
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Правительство Грузии присоединилось к международной 16-дневной кампании по борьбе с гендерным насилием, сообщает пресс-служба правительства.
Кампания системы ООН "16 дней активных действий против гендерного насилия" — это ежегодная международная кампания, которая начинается 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, и продолжается до 10 декабря, Дня прав человека.
Главная цель кампании – повышение уровня осознанности общества касательно насилия в отношении женщин и содействие превенции.
Проблема насилия над женщинами все еще остро стоит в Грузии. Только за последние дни стало известно о нескольких случаев расправы над женщинами. Накануне жителей страны шокировали сообщения о том, что мужчина заживо сжег свою бывшую жену прямо в магазине в регионе Имерети.
В период с 2014 по август 2022 года в Грузии были убиты 186 женщин и предпринято 129 попыток убийства. По данным прокуратуры, пик фемицида пришелся на 2014 год, когда жертвами за год стали 33 женщины.
После ужесточения законодательства гендерно мотивированные убийства стали происходить реже. По данным прокуратуры, в половине случаев преступление совершают члены семьи жертв.
В 2022 году правительство Грузии утвердило национальную стратегию защиты прав человека на 2022-2030 годы, которая включает в себя в том числе вопросы гендерного равноправия и усиления прав женщин, а также принципы борьбы против насилия в семье.
В этом году были разработаны и утверждены национальные планы действий на 2022-2024 годы, направленные на выполнение резолюций совета безопасности ООН о женщинах, мире и безопасности, и проведение мероприятий с целью защиты жертв семейного насилия.
Обязательной предпосылкой преодоления насилия в отношении женщин и семейного насилия считается повышение осознанности, чувствительности и сотрудничества общества. Именно поэтому правительство Грузии вместе с партнерами каждый год присоединяется к кампании, направленной против женского насилия.
Шестнадцатидневная кампания по борьбе с гендерным насилием проходит в мире с 1991 года. Ее отмечают 187 стран и более 5 тысяч организации.