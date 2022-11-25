https://sputnik-georgia.ru/20221125/pravitelstvo-gruzii-prisoedinilos-k-kampanii-po-borbe-s-gendernym-nasiliem-272460970.html

Грузия присоединилась к кампании по борьбе с насилием против женщин

Грузия присоединилась к кампании по борьбе с насилием против женщин

Кампания по борьбе с гендерным насилием проходит в мире с 1991 года 25.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-25T15:00+0400

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Правительство Грузии присоединилось к международной 16-дневной кампании по борьбе с гендерным насилием, сообщает пресс-служба правительства.Кампания системы ООН "16 дней активных действий против гендерного насилия" — это ежегодная международная кампания, которая начинается 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, и продолжается до 10 декабря, Дня прав человека.Главная цель кампании – повышение уровня осознанности общества касательно насилия в отношении женщин и содействие превенции.Проблема насилия над женщинами все еще остро стоит в Грузии. Только за последние дни стало известно о нескольких случаев расправы над женщинами. Накануне жителей страны шокировали сообщения о том, что мужчина заживо сжег свою бывшую жену прямо в магазине в регионе Имерети. В период с 2014 по август 2022 года в Грузии были убиты 186 женщин и предпринято 129 попыток убийства. По данным прокуратуры, пик фемицида пришелся на 2014 год, когда жертвами за год стали 33 женщины.Сколько женщин убили в Грузии за последние девять лет >>После ужесточения законодательства гендерно мотивированные убийства стали происходить реже. По данным прокуратуры, в половине случаев преступление совершают члены семьи жертв. В 2022 году правительство Грузии утвердило национальную стратегию защиты прав человека на 2022-2030 годы, которая включает в себя в том числе вопросы гендерного равноправия и усиления прав женщин, а также принципы борьбы против насилия в семье.В этом году были разработаны и утверждены национальные планы действий на 2022-2024 годы, направленные на выполнение резолюций совета безопасности ООН о женщинах, мире и безопасности, и проведение мероприятий с целью защиты жертв семейного насилия.Обязательной предпосылкой преодоления насилия в отношении женщин и семейного насилия считается повышение осознанности, чувствительности и сотрудничества общества. Именно поэтому правительство Грузии вместе с партнерами каждый год присоединяется к кампании, направленной против женского насилия.Шестнадцатидневная кампания по борьбе с гендерным насилием проходит в мире с 1991 года. Ее отмечают 187 стран и более 5 тысяч организации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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