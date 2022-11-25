https://sputnik-georgia.ru/20221125/raskol-v-natsdvizhenii-dostig-pika---spory-o-golosovanii-prodolzhayutsya-272474716.html

Раскол в "Нацдвижении" достиг пика - споры о голосовании продолжаются

Раскол в "Нацдвижении" достиг пика - споры о голосовании продолжаются

Сторонники Мелия хотят, чтобы голосование было тайным, тогда как сторонники Хабеишвили требуют открытого голосования 25.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-25T20:49+0400

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2022-11-25T20:49+0400

грузия

новости

политика

леван хабеишвили

ника мелия

михаил саакашвили

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 25 ноя - Sputnik. Борьба за лидерство в самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" идет не во благо партии, заявила ее лидер Хатия Деканоидзе.На сегодняшний день в ЕНД идет открытая борьба между двумя лагерями – сторонниками сдержанной политики действующего председателя Ники Мелия и "старой гвардии" во главе с Давидом Киркитадзе и Леваном Хабеишвили, которая выступает за радикальные шаги. Хабеишвили и Мелия являются претедентами на кресло председателя партии.Между тем раскол в партии уже достиг своего пика – стороны окончательно разошлись во мнениях по поводу проведения голосования за председателя партии.Сторонники Мелия хотят, чтобы голосование было тайным, тогда как сторонники Хабеишвили требуют открытого голосования.Кроме того, оба лагеря уже открыто говорят о влиянии в партии третьих лиц. Среди всплывших уже имен оказались экс-министр обороны Бачо Ахалая и экс-глава МВД Вано Мерабишвили. Последний не скрывает, что поддерживает Хабеишвили, и впервые спустя два года стал делать политические заявления.Михаил Саакашвили: надо менять не "Нацдвижение", а власть! >>Появление старых лиц "Нацдвижения" насторожили те оппозиционные партии, которые сотрудничают с ЕНД по разным вопросам, и они даже не исключили разрыва сотрудничества.Между тем в "Нацдвижении" уже открестились от бывших лидеров."Никто никого и ничьи интересы не представляет. Есть два кандидата, и у них есть сторонники, десятки тысяч сторонников, и для легитимности выборов надо думать не о "теории заговора", а о будущем партии", - заявил один из лидеров партии Леван Бежашвили.Признаки расколаО конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий вопреки призывам экс-президента.Противостояние в "Нацдвижении" помогает "Грузинской мечте" - депутат >>"Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Между тем эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков.Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, леван хабеишвили, ника мелия, михаил саакашвили, единое нацдвижение