https://sputnik-georgia.ru/20221125/skolko-nezadeklarirovannykh-deneg-pytalis-vvezti-v-gruziyu-grazhdane-rf-272474299.html

Сколько незадекларированных денег пытались ввезти в Грузию граждане РФ

Сколько незадекларированных денег пытались ввезти в Грузию граждане РФ

Всего, согласно законодательству Грузии, 11 правонарушителей были оштрафованы в размере 105,5 тысячи лари, а у троих изъяли сумму в размере 1,3 миллиона лари 25.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-25T19:58+0400

2022-11-25T19:58+0400

2022-11-25T20:46+0400

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тпп "казбеги – верхний ларс"

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Грузинские таможенники пресекли 14 попыток незаконного ввоза в страну крупной суммы денег через КПП "Казбеги" на грузино-российской границе, сообщает Служба доходов министерства финансов Грузии.Таможенники обнаруживают незадеклариванные денежные средства в ходе личного осмотра и осмотра багажа как граждан РФ, так и лиц с двойным гражданством, прибывающим из России. Всего было обнаружено до 21 тысячи долларов и 55,2 миллиона рублей. При пересчете в национальную валюту изъятая сумма составила 2,4 миллиона лари, говорится в сообщении.Граждане России в Грузии - новая статистика >>В частности, согласно законодательству Грузии, 11 правонарушителей были оштрафованы в размере 105,5 тысячи лари, а у троих изъяли сумму в размере 1,3 миллиона лари.В целях предотвращения легализации незаконных доходов ввоз/вывоз денежных средств и ценных бумаг на таможенную территорию Грузии подлежит строгому таможенному контролю со стороны Службы доходов Министерства финансов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, служба доходов министерства финансов грузии, тпп "казбеги – верхний ларс"