https://sputnik-georgia.ru/20221125/vlasti-gruzii-prodlevayut-srok-dobychi-drov-naseleniem-272453282.html

Власти Грузии продлевают срок добычи дров населением

Власти Грузии продлевают срок добычи дров населением

Причиной переноса задействования правила правительство Грузии называет отсутствие у лесных хозяйств необходимой материальной базы 25.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-25T07:01+0400

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правительство грузии

вырубка лесов

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ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. В парламент Грузии поступили поправки в Лесной кодекс, которые предполагают продление права на самостоятельную добычу дров до 2026 года.По действующей версии закона, граждане могут добывать дрова для индивидуальных нужд в лесу на основании специального разрешения до 1 января 2023 года.После этого срока предполагалось, что необходимый объем дров жители смогут получать в т. н. "Деловом дворе", заранее отправив заявку.В двух регионах Грузии выявили незаконные лесопилки >>Причиной переноса задействования правила правительство Грузии называет отсутствие у лесных хозяйств необходимой материальной базы и человеческих ресурсов.По словам авторов законопроекта, внедрение подобного новшества связано с мобилизацией финансовых ресурсов и подготовкой людей, а этот процесс был осложнен пандемией коронавируса, которая не позволила увеличить бюджет органов управления лесом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, правительство грузии, вырубка лесов