https://sputnik-georgia.ru/20221125/vlasti-gruzii-prodlevayut-srok-dobychi-drov-naseleniem-272453282.html
Власти Грузии продлевают срок добычи дров населением
Власти Грузии продлевают срок добычи дров населением
Причиной переноса задействования правила правительство Грузии называет отсутствие у лесных хозяйств необходимой материальной базы 25.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-25T07:01+0400
2022-11-25T07:01+0400
2022-11-25T08:03+0400
грузия
новости
общество
правительство грузии
вырубка лесов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23961/35/239613533_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_a8cd02c74b154878ef4327aa4fd30800.jpg
ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. В парламент Грузии поступили поправки в Лесной кодекс, которые предполагают продление права на самостоятельную добычу дров до 2026 года.По действующей версии закона, граждане могут добывать дрова для индивидуальных нужд в лесу на основании специального разрешения до 1 января 2023 года.После этого срока предполагалось, что необходимый объем дров жители смогут получать в т. н. "Деловом дворе", заранее отправив заявку.В двух регионах Грузии выявили незаконные лесопилки >>Причиной переноса задействования правила правительство Грузии называет отсутствие у лесных хозяйств необходимой материальной базы и человеческих ресурсов.По словам авторов законопроекта, внедрение подобного новшества связано с мобилизацией финансовых ресурсов и подготовкой людей, а этот процесс был осложнен пандемией коронавируса, которая не позволила увеличить бюджет органов управления лесом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23961/35/239613533_110:0:1890:1335_1920x0_80_0_0_43739505f9daa29dd87cd810a35beb50.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, правительство грузии, вырубка лесов
грузия, новости, общество, правительство грузии, вырубка лесов
Власти Грузии продлевают срок добычи дров населением
07:01 25.11.2022 (обновлено: 08:03 25.11.2022)
Причиной переноса задействования правила правительство Грузии называет отсутствие у лесных хозяйств необходимой материальной базы
ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. В парламент Грузии поступили поправки в Лесной кодекс, которые предполагают продление права на самостоятельную добычу дров до 2026 года.
По действующей версии закона, граждане могут добывать дрова для индивидуальных нужд в лесу на основании специального разрешения до 1 января 2023 года.
После этого срока предполагалось, что необходимый объем дров жители смогут получать в т. н. "Деловом дворе", заранее отправив заявку.
Причиной переноса задействования правила правительство Грузии называет отсутствие у лесных хозяйств необходимой материальной базы и человеческих ресурсов.
По словам авторов законопроекта, внедрение подобного новшества связано с мобилизацией финансовых ресурсов и подготовкой людей, а этот процесс был осложнен пандемией коронавируса, которая не позволила увеличить бюджет органов управления лесом.