https://sputnik-georgia.ru/20221125/znamenitye-kuvshiny-v-tbilisi-mogut-snova-vystavit-na-prodazhu-272472632.html
Знаменитые "кувшины" в Тбилиси могут снова выставить на продажу
Знаменитые "кувшины" в Тбилиси могут снова выставить на продажу
Владелец объекта намерен вынести на продажу 50% собственности со скидкой в 20% 25.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-25T19:04+0400
2022-11-25T19:04+0400
2022-11-25T19:13+0400
грузия
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парк рике
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ТБИЛИСИ, 25 ноя - Sputnik. Бизнесмен Давид Хидашели намерен продать имущество своей семьи в Грузии, в том числе знаменитые "кувшины" в парке Рике в Тбилиси.Хидашели приобрел "кувшины" в марте 2022 года за 10,02 миллиона лари.Хидашели отметил, что намерен сам защищать имущество, в том числе и от нападок ряда неправительственных организаций, которые утверждают, что в результате сделок с ним государство потеряло два миллиона лари."Чтобы дать понять общественности, что эти лжепроповедники не способны ничего сделать, я посоветовал своей семье объявить торги до 31 декабря 2022 года, чтобы все квалифицированные желающие имели возможность приобрести 50% собственности по цене со скидкой в 20%. Речь идет о всем, что приобрела моя семья - будь то "кувшины" или лицензия на охотничье хозяйство в Раче и так далее", — сказал Хидашели.Знаменитые "кувшины" в Тбилиси нашли своего покупателя с седьмой попытки >>Согласно условиям договора о приватизации, новый владелец обязан инвестировать в сооружение "кувшинов" не менее 20 миллионов лари в течение трех лет. Согласно инвестиционным условиям, на территории объекта будут организованы музей вина, цифрового искусства и технологий, а также выставочные и конференц-залы.Общая площадь объекта вместе с земельным участком составляет 14 591 квадратный метр.Нефункционирующий концертный зал в парке Рике представляет собой две цилиндрические постройки, внутри которых должны были разместиться музыкальный театр и выставочный холл. Именно из-за формы тбилисцы прозвали это строение "трубами" или "кувшинами".Проект обошелся в 75 миллионов лари. Необычное здание строилось под патронажем третьего президента Грузии Михаила Саакашвили и должно было органично вписаться в композицию с расположенными неподалеку Домом юстиции и Мостом мира.Однако многие общественные деятели считают, что футуристическое здание слишком громоздкое и никак не вписывается в панораму старого города.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, парк рике
Знаменитые "кувшины" в Тбилиси могут снова выставить на продажу
19:04 25.11.2022 (обновлено: 19:13 25.11.2022)
Владелец объекта намерен вынести на продажу 50% собственности со скидкой в 20%
ТБИЛИСИ, 25 ноя - Sputnik. Бизнесмен Давид Хидашели намерен продать имущество своей семьи в Грузии, в том числе знаменитые "кувшины" в парке Рике в Тбилиси.
Хидашели приобрел "кувшины" в марте 2022 года за 10,02 миллиона лари.
"Из-за того, что законодательство, правительство настолько слабое и уязвимое, победитель открытых торгов не может защитить себя от необоснованных нападок и мошенничества", - говорится в заявлении бизнесмена.
Хидашели отметил, что намерен сам защищать имущество, в том числе и от нападок ряда неправительственных организаций, которые утверждают, что в результате сделок с ним государство потеряло два миллиона лари.
"Чтобы дать понять общественности, что эти лжепроповедники не способны ничего сделать, я посоветовал своей семье объявить торги до 31 декабря 2022 года, чтобы все квалифицированные желающие имели возможность приобрести 50% собственности по цене со скидкой в 20%. Речь идет о всем, что приобрела моя семья - будь то "кувшины" или лицензия на охотничье хозяйство в Раче и так далее", — сказал Хидашели.
Согласно условиям договора о приватизации, новый владелец обязан инвестировать в сооружение "кувшинов" не менее 20 миллионов лари в течение трех лет. Согласно инвестиционным условиям, на территории объекта будут организованы музей вина, цифрового искусства и технологий, а также выставочные и конференц-залы.
Общая площадь объекта вместе с земельным участком составляет 14 591 квадратный метр.
Нефункционирующий концертный зал в парке Рике представляет собой две цилиндрические постройки, внутри которых должны были разместиться музыкальный театр и выставочный холл. Именно из-за формы тбилисцы прозвали это строение "трубами" или "кувшинами".
Проект обошелся в 75 миллионов лари. Необычное здание строилось под патронажем третьего президента Грузии Михаила Саакашвили и должно было органично вписаться в композицию с расположенными неподалеку Домом юстиции и Мостом мира.
Однако многие общественные деятели считают, что футуристическое здание слишком громоздкое и никак не вписывается в панораму старого города.