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Гостей и жителей Тбилиси приглашают на рождественскую ярмарку
Гостей и жителей Тбилиси приглашают на рождественскую ярмарку
В выставке примут участие 100 предпринимателей из Тбилиси и регионов 26.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-26T19:01+0400
2022-11-26T19:01+0400
2022-11-26T19:08+0400
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Рождественская выставка-продажа, где будет представлена грузинская продукция, пройдет в саду "Деда Эна" в центре Тбилиси 4 декабря, говорится в сообщении организаторов.В выставке примут участие 100 предпринимателей из Тбилиси и регионов.Мероприятия будут проходить с 13:00 до 19:00 по тбилисскому времени. Посещение свободное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси
Гостей и жителей Тбилиси приглашают на рождественскую ярмарку
19:01 26.11.2022 (обновлено: 19:08 26.11.2022)
В выставке примут участие 100 предпринимателей из Тбилиси и регионов
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Рождественская выставка-продажа, где будет представлена грузинская продукция, пройдет в саду "Деда Эна" в центре Тбилиси 4 декабря, говорится в сообщении организаторов.
"Высококачественные грузинские продукты станут отличным рождественским подарком для ваших друзей, семьи или для вас самих!" – говорят организаторы, предлагая прийти на мероприятие.
В выставке примут участие 100 предпринимателей из Тбилиси и регионов.
Мероприятия будут проходить с 13:00 до 19:00 по тбилисскому времени. Посещение свободное.