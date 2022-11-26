https://sputnik-georgia.ru/20221126/gostey-i-zhiteley-tbilisi-priglashayut-na-rozhdestvenskuyu-yarmarku-272462734.html

Гостей и жителей Тбилиси приглашают на рождественскую ярмарку

Гостей и жителей Тбилиси приглашают на рождественскую ярмарку

В выставке примут участие 100 предпринимателей из Тбилиси и регионов 26.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-26T19:01+0400

2022-11-26T19:01+0400

2022-11-26T19:08+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22934/29/229342985_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_e4c471c32017f7a0491b35f136ef149f.jpg

ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Рождественская выставка-продажа, где будет представлена грузинская продукция, пройдет в саду "Деда Эна" в центре Тбилиси 4 декабря, говорится в сообщении организаторов.В выставке примут участие 100 предпринимателей из Тбилиси и регионов.Мероприятия будут проходить с 13:00 до 19:00 по тбилисскому времени. Посещение свободное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси