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Гражданство Грузии стало более востребованным
Гражданство Грузии стало более востребованным
На первом месте по числу поданных заявок в 2022 году – заявки на сохранение гражданства 26.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-26T21:01+0400
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ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. В период с 1 января по 25 октября этого года заявки на получение гражданства Грузии подали 16 852 человека, говорится в информации министерства юстиции Грузии.По данным ведомства, число подавших заявки на гражданство за 10 месяцев 2022 года лишь на 1,1 тысячи меньше, чем число заявителей за 2021 и 2020 годы вместе.При этом отмечается, что на первом месте по числу поданных заявок в 2022 году – заявки на сохранение гражданства, на втором – заявки на получение гражданства в исключительном порядке, а на третьем – на временное восстановление гражданства Грузии.Паспорт за инвестиции - Армения вводит новые правила получения гражданства>>Из 16 852 заявителей экзамены для получения гражданства не пришлось сдавать 15 328 человеку.Что касается сдающих экзамены 1 524 человек, то их не смогли сдать только 129 человек. При этом после сдачи экзамена не получили гражданство только 40 человек.Гражданство и его сохранениеСохранить гражданство Грузии можно:Гражданство Грузии будет восстановлено:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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Гражданство Грузии стало более востребованным
21:01 26.11.2022 (обновлено: 21:15 26.11.2022)
На первом месте по числу поданных заявок в 2022 году – заявки на сохранение гражданства
ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. В период с 1 января по 25 октября этого года заявки на получение гражданства Грузии подали 16 852 человека, говорится в информации министерства юстиции Грузии.
По данным ведомства, число подавших заявки на гражданство за 10 месяцев 2022 года лишь на 1,1 тысячи меньше, чем число заявителей за 2021 и 2020 годы вместе.
При этом отмечается, что на первом месте по числу поданных заявок в 2022 году – заявки на сохранение гражданства, на втором – заявки на получение гражданства в исключительном порядке, а на третьем – на временное восстановление гражданства Грузии.
Из 16 852 заявителей экзамены для получения гражданства не пришлось сдавать 15 328 человеку.
Что касается сдающих экзамены 1 524 человек, то их не смогли сдать только 129 человек. При этом после сдачи экзамена не получили гражданство только 40 человек.
Гражданство и его сохранение
Сохранить гражданство Грузии можно:
Если человек получит согласие от государства сохранить гражданство Грузии до получения гражданства другой страны;
Если человек уже является гражданином другой страны, но статус гражданина Грузии еще не прекращен, то он/она имеет возможность подать заявление о сохранении гражданства Грузии до 31 декабря 2023 года.
Гражданство Грузии будет восстановлено:
Если человек утратил гражданство Грузии после получения гражданства другой страны и до 31 декабря 2023 года обратится к Агентству развития государственных сервисов с просьбой о временном восстановлении гражданства. Для этого он/она должен пройти соответствующий тест по грузинскому языку.