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Паспорт за инвестиции - Армения вводит новые правила получения гражданства

Паспорт за инвестиции - Армения вводит новые правила получения гражданства

Армянский паспорт смогут получить только те, кто готов вносить вклад в развитие экономики страны и научной сферы, популяризацию армянской культуры 16.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. В Армении представлен проект решения правительства о предоставлении гражданства республики иностранцам. Согласно информации, размещенной на площадке единых правовых актов e-draft.am, армянский паспорт смогут получить те, кто готов вносить вклад в развитие экономики страны, популяризации армянской культуры и обогащать научную сферу, сообщил Sputnik Армения.В частности, гражданство получат те инвесторы, которые готовы вложить в страну минимум $150 тыс либо предоставить такую же сумму на безвозмездной основе для осуществления деятельности в области образования или науки.Кроме того, гражданство могут получить иностранцы, которые имеют 20-летний стаж работы в компаниях высоких и/или информационных технологий, котирующихся на Нью-Йоркской, Франкфуртской или Лондонской фондовых биржах. А также те, которые минимум пять лет проработали или сотрудничали с международными почтовыми структурами, либо готовы вложить в сферу минимум $250 тыс.Что касается науки, спорта, культуры и искусства, то здесь необходимо иметь минимум 10-летний стаж научной или научно-технической деятельности, ученую степень. Поощряются патенты на изобретение, госнаграды или почетные звания в области науки. При этом гражданами могут стать авторы или соавторы не менее пяти опубликованных научных статей в авторитетных международных рынках научной информации за последние десять лет. Приветствуются лица, внесшие значительный вклад в распространение и развитие армянской культуры, занимающиеся общественной и благотворительной деятельностью, имеющие международное признание и готовые внести вклад в укрепление и популяризацию армянской культуры в мире.Сколько россиян получили гражданство Грузии с начала года >>В сфере здравоохранения важно наличие ученого звания доцента, профессора, государственные ордена или медали за активную благотворительную деятельность в области, готовность оказывать медпомощь в Армении или Карабахе в условиях военного положения.Он пока на стадии голосования и вступит в силу только после рассмотрения и утверждения кабмином.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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