https://sputnik-georgia.ru/20221126/metro-v-tbilisi-budut-remontirovat-inostrannye-kompanii---kaladze-poyasnil-prichiny-vika-272461263.html

Метро в Тбилиси будут ремонтировать иностранные компании - Каладзе пояснил причины

Метро в Тбилиси будут ремонтировать иностранные компании - Каладзе пояснил причины

В Грузии нет никакой строительной культуры, посетовал глава столицы 26.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-26T12:31+0400

2022-11-26T12:31+0400

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тбилисский метрополитен

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе объяснил, почему столичный муниципалитет считает нужным подключить к проектам обновления метрополитена иностранные компании, а не грузинские.Каладзе привел пример станции метро "Гоциридзе", восстановление которого длится уже несколько месяцев. Работы осуществляет грузинская компания.Мэр Тбилиси также привел в пример станцию метро "Варкетили". По его словам, тендер для реабилитации этой станции был объявлен несколько раз, и не нашлась ни одна нормальная компания, которая осуществит там работы."Подключение международных финансовых организаций даст нам возможность, чтобы в запланированном обновлении вестибюля 12 станций метро приняли участие иностранные компании, что очень хорошо для нас", - подчеркнул Каладзе.Азиатский банк поможет сделать станции метро Тбилиси доступней>>Ранее Каладзе назвал категорически неприемлемым нарушение срока, предусмотренного соглашением с компанией-контарктором и задержку восстановительных работ станции метро "Гоциридзе".Ремонтные работы станции метро "Гоциридзе" должны были завершиться 15 августа прошлого года, однако эта дата была перенесена. В прошлом году в мэрии столицы заявили, что перрон станции "Гоциридзе" Тбилисского метрополитена не подлежит восстановлению и его нужно строить заново.По словам Каладзе, компания "Мамисон", победившая в тендере должна была завершить работы за 210 дней после оформления соглашения, однако станция метро до сих пор не сдана.Национальное бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули после детального изучения объекта пришло к выводу, что реабилитация станции представляет собой угрозу.Мэрия Тбилиси начала основательный ремонт станции "Гоциридзе" в начале 2021 года, выделив на это 3,5 миллиона лари (более 1 миллиона долларов). Станция "Гоциридзе" - единственная в метро полностью открытая станция с боковыми платформами, где невозможно укрыться от дождя и ветра.Станция "Гоциридзе" была открыта 11 января 1966 года, и с тех пор ее облик особо не менялся. До 2011 года станция носила название "Электродепо", а в 2011 году получила имя руководителя метростроя Виктора Гоциридзе.На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, каха каладзе, тбилиси, тбилисский метрополитен