https://sputnik-georgia.ru/20221126/metro-v-tbilisi-budut-remontirovat-inostrannye-kompanii---kaladze-poyasnil-prichiny-vika-272461263.html
Метро в Тбилиси будут ремонтировать иностранные компании - Каладзе пояснил причины
Метро в Тбилиси будут ремонтировать иностранные компании - Каладзе пояснил причины
В Грузии нет никакой строительной культуры, посетовал глава столицы 26.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-26T12:31+0400
2022-11-26T12:31+0400
2022-11-26T12:39+0400
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каха каладзе
тбилиси
тбилисский метрополитен
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе объяснил, почему столичный муниципалитет считает нужным подключить к проектам обновления метрополитена иностранные компании, а не грузинские.Каладзе привел пример станции метро "Гоциридзе", восстановление которого длится уже несколько месяцев. Работы осуществляет грузинская компания.Мэр Тбилиси также привел в пример станцию метро "Варкетили". По его словам, тендер для реабилитации этой станции был объявлен несколько раз, и не нашлась ни одна нормальная компания, которая осуществит там работы."Подключение международных финансовых организаций даст нам возможность, чтобы в запланированном обновлении вестибюля 12 станций метро приняли участие иностранные компании, что очень хорошо для нас", - подчеркнул Каладзе.Азиатский банк поможет сделать станции метро Тбилиси доступней>>Ранее Каладзе назвал категорически неприемлемым нарушение срока, предусмотренного соглашением с компанией-контарктором и задержку восстановительных работ станции метро "Гоциридзе".Ремонтные работы станции метро "Гоциридзе" должны были завершиться 15 августа прошлого года, однако эта дата была перенесена. В прошлом году в мэрии столицы заявили, что перрон станции "Гоциридзе" Тбилисского метрополитена не подлежит восстановлению и его нужно строить заново.По словам Каладзе, компания "Мамисон", победившая в тендере должна была завершить работы за 210 дней после оформления соглашения, однако станция метро до сих пор не сдана.Национальное бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули после детального изучения объекта пришло к выводу, что реабилитация станции представляет собой угрозу.Мэрия Тбилиси начала основательный ремонт станции "Гоциридзе" в начале 2021 года, выделив на это 3,5 миллиона лари (более 1 миллиона долларов). Станция "Гоциридзе" - единственная в метро полностью открытая станция с боковыми платформами, где невозможно укрыться от дождя и ветра.Станция "Гоциридзе" была открыта 11 января 1966 года, и с тех пор ее облик особо не менялся. До 2011 года станция носила название "Электродепо", а в 2011 году получила имя руководителя метростроя Виктора Гоциридзе.На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, каха каладзе, тбилиси, тбилисский метрополитен
грузия, новости, экономика, каха каладзе, тбилиси, тбилисский метрополитен
Метро в Тбилиси будут ремонтировать иностранные компании - Каладзе пояснил причины
12:31 26.11.2022 (обновлено: 12:39 26.11.2022)
В Грузии нет никакой строительной культуры, посетовал глава столицы
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе объяснил, почему столичный муниципалитет считает нужным подключить к проектам обновления метрополитена иностранные компании, а не грузинские.
Каладзе привел пример станции метро "Гоциридзе", восстановление которого длится уже несколько месяцев. Работы осуществляет грузинская компания.
"Никакой строительной культуры. Более того, грузинские компании не хотят взять на себя ответственность. Они знают, насколько это большая ответственность и воздерживаются от таких проектов", - заявил Каладзе в эфире телекомпании "Имеди".
Мэр Тбилиси также привел в пример станцию метро "Варкетили". По его словам, тендер для реабилитации этой станции был объявлен несколько раз, и не нашлась ни одна нормальная компания, которая осуществит там работы.
"Подключение международных финансовых организаций даст нам возможность, чтобы в запланированном обновлении вестибюля 12 станций метро приняли участие иностранные компании, что очень хорошо для нас", - подчеркнул Каладзе.
Ранее Каладзе назвал категорически неприемлемым нарушение срока, предусмотренного соглашением с компанией-контарктором и задержку восстановительных работ станции метро "Гоциридзе".
Ремонтные работы станции метро "Гоциридзе" должны были завершиться 15 августа прошлого года, однако эта дата была перенесена. В прошлом году в мэрии столицы заявили, что перрон станции "Гоциридзе" Тбилисского метрополитена не подлежит восстановлению и его нужно строить заново.
По словам Каладзе, компания "Мамисон", победившая в тендере должна была завершить работы за 210 дней после оформления соглашения, однако станция метро до сих пор не сдана.
Национальное бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули после детального изучения объекта пришло к выводу, что реабилитация станции представляет собой угрозу.
Мэрия Тбилиси начала основательный ремонт станции "Гоциридзе" в начале 2021 года, выделив на это 3,5 миллиона лари (более 1 миллиона долларов). Станция "Гоциридзе" - единственная в метро полностью открытая станция с боковыми платформами, где невозможно укрыться от дождя и ветра.
Станция "Гоциридзе" была открыта 11 января 1966 года, и с тех пор ее облик особо не менялся. До 2011 года станция носила название "Электродепо", а в 2011 году получила имя руководителя метростроя Виктора Гоциридзе.
На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.