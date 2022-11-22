https://sputnik-georgia.ru/20221122/aziatskiy-bank-pomozhet-sdelat-stantsii-metro-tbilisi-dostupney-272375189.html
Азиатский банк поможет сделать станции метро Тбилиси доступней
Азиатский банк поможет сделать станции метро Тбилиси доступней
Проект включает повышение доступности к четырем станциям метро Тбилиси ("Театр Ахметели", "Дидубе", "Делиси", "Технический университет") 22.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-22T19:04+0400
2022-11-22T19:04+0400
2022-11-22T19:04+0400
грузия
новости
общество
каха каладзе
азиатский банк развития (абр)
тбилисский метрополитен
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ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. При поддержке Азиатского банка развития (АБР) в Тбилиси реализуется проект, который повысит доступность станций метро для горожан, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительстваПроект "Повышение доступности станций тбилисского метрополитена и улучшение внешней инфраструктуры" реализуется в рамках инвестиционной программы устойчивого развития городов. Его стоимость 16 миллионов долларов.По его словам, проект включает повышение доступности к четырем станциям метро Тбилиси ("Театр Ахметели", "Дидубе", "Делиси", "Технический университет"); устройство дополнительных выходов на территорию станций метро "Театр Ахметели" и "Марджанишвили", а также улучшение наземной инфраструктуры 12 станций метро.Кроме того, отдельные станции будут полностью оснащены для лиц с ОВЗ.Как заявил Каладзе, о закупке консультационных услуг было объявлено 6 октября 2022 года, а этап выражения заинтересованности завершился 11 ноября. В настоящее время проводится оценка компаний, проявивших интерес. Среди отобранных компаний будет проведен конкурс.ЕБРР поможет Грузии отремонтировать десять станций метро >>Контракт с компанией-победителем, определенной в результате оценки технических и финансовых предложений, предположительно будет подписан в мае 2023 года."Согласно техническому заданию, срок оказания консультационных услуг составляет 10 месяцев, после чего будет объявлен тендер на выполнение строительно-восстановительных работ", - сказал мэр.Кроме того, Каладзе поблагодарил международные финансовые организации за сотрудничество в реализации проектов.Станции метро Тбилиси адаптируют для лиц с ОВЗ >>Тбилисский метрополитен ежедневно обслуживает порядка 290 тысяч пассажиров. В системе общественного транспорта Тбилиси по количеству перевозки пассажиров метро занимает третье место после маршрутных такси и автобусов.Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых многосторонних партнеров. Общая стоимость кредитов, выданных Грузии, составляет около 4 миллиардов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, каха каладзе, азиатский банк развития (абр), тбилисский метрополитен
грузия, новости, общество, каха каладзе, азиатский банк развития (абр), тбилисский метрополитен
Азиатский банк поможет сделать станции метро Тбилиси доступней
Проект включает повышение доступности к четырем станциям метро Тбилиси ("Театр Ахметели", "Дидубе", "Делиси", "Технический университет")
ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. При поддержке Азиатского банка развития (АБР) в Тбилиси реализуется проект, который повысит доступность станций метро для горожан, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства
Проект "Повышение доступности станций тбилисского метрополитена и улучшение внешней инфраструктуры" реализуется в рамках инвестиционной программы устойчивого развития городов. Его стоимость 16 миллионов долларов.
"В настоящее время проводятся соответствующие тендерные процедуры на подготовку технико-экономического обоснования и детального дизайна проекта обновления станций метрополитена", - заявил Каладзе.
По его словам, проект включает повышение доступности к четырем станциям метро Тбилиси ("Театр Ахметели", "Дидубе", "Делиси", "Технический университет"); устройство дополнительных выходов на территорию станций метро "Театр Ахметели" и "Марджанишвили", а также улучшение наземной инфраструктуры 12 станций метро.
Кроме того, отдельные станции будут полностью оснащены для лиц с ОВЗ.
Как заявил Каладзе, о закупке консультационных услуг было объявлено 6 октября 2022 года, а этап выражения заинтересованности завершился 11 ноября. В настоящее время проводится оценка компаний, проявивших интерес. Среди отобранных компаний будет проведен конкурс.
Контракт с компанией-победителем, определенной в результате оценки технических и финансовых предложений, предположительно будет подписан в мае 2023 года.
"Согласно техническому заданию, срок оказания консультационных услуг составляет 10 месяцев, после чего будет объявлен тендер на выполнение строительно-восстановительных работ", - сказал мэр.
Кроме того, Каладзе поблагодарил международные финансовые организации за сотрудничество в реализации проектов.
Тбилисский метрополитен ежедневно обслуживает порядка 290 тысяч пассажиров. В системе общественного транспорта Тбилиси по количеству перевозки пассажиров метро занимает третье место после маршрутных такси и автобусов.
Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых многосторонних партнеров. Общая стоимость кредитов, выданных Грузии, составляет около 4 миллиардов долларов.