https://sputnik-georgia.ru/20221122/aziatskiy-bank-pomozhet-sdelat-stantsii-metro-tbilisi-dostupney-272375189.html

Азиатский банк поможет сделать станции метро Тбилиси доступней

Азиатский банк поможет сделать станции метро Тбилиси доступней

Проект включает повышение доступности к четырем станциям метро Тбилиси ("Театр Ахметели", "Дидубе", "Делиси", "Технический университет") 22.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-22T19:04+0400

2022-11-22T19:04+0400

2022-11-22T19:04+0400

грузия

новости

общество

каха каладзе

азиатский банк развития (абр)

тбилисский метрополитен

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ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. При поддержке Азиатского банка развития (АБР) в Тбилиси реализуется проект, который повысит доступность станций метро для горожан, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительстваПроект "Повышение доступности станций тбилисского метрополитена и улучшение внешней инфраструктуры" реализуется в рамках инвестиционной программы устойчивого развития городов. Его стоимость 16 миллионов долларов.По его словам, проект включает повышение доступности к четырем станциям метро Тбилиси ("Театр Ахметели", "Дидубе", "Делиси", "Технический университет"); устройство дополнительных выходов на территорию станций метро "Театр Ахметели" и "Марджанишвили", а также улучшение наземной инфраструктуры 12 станций метро.Кроме того, отдельные станции будут полностью оснащены для лиц с ОВЗ.Как заявил Каладзе, о закупке консультационных услуг было объявлено 6 октября 2022 года, а этап выражения заинтересованности завершился 11 ноября. В настоящее время проводится оценка компаний, проявивших интерес. Среди отобранных компаний будет проведен конкурс.ЕБРР поможет Грузии отремонтировать десять станций метро >>Контракт с компанией-победителем, определенной в результате оценки технических и финансовых предложений, предположительно будет подписан в мае 2023 года."Согласно техническому заданию, срок оказания консультационных услуг составляет 10 месяцев, после чего будет объявлен тендер на выполнение строительно-восстановительных работ", - сказал мэр.Кроме того, Каладзе поблагодарил международные финансовые организации за сотрудничество в реализации проектов.Станции метро Тбилиси адаптируют для лиц с ОВЗ >>Тбилисский метрополитен ежедневно обслуживает порядка 290 тысяч пассажиров. В системе общественного транспорта Тбилиси по количеству перевозки пассажиров метро занимает третье место после маршрутных такси и автобусов.Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых многосторонних партнеров. Общая стоимость кредитов, выданных Грузии, составляет около 4 миллиардов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, каха каладзе, азиатский банк развития (абр), тбилисский метрополитен