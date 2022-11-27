https://sputnik-georgia.ru/20221127/azerbaydzhan-nameren-uvelichit-gruzopotok-cherez-baku-tbilisi-kars-272501762.html

Азербайджан намерен увеличить грузопоток через Баку-Тбилиси-Карс

Азербайджан намерен увеличить грузопоток через Баку-Тбилиси-Карс

Азербайджан ожидает двукратного увеличения объема транзитных грузов в конце этого года 27.11.2022, Sputnik Грузия

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новости

азербайджан

экономика

железная дорога баку-тбилиси-карс

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ТБИЛИСИ, 27 ноя - Sputnik. Азербайджан планирует расширить пропускную способность железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК), сообщил замглавы Министерства цифрового развития и транспорта АР Рахман Гумматов.По его словам, Азербайджан ожидает двукратного увеличения объема транзитных грузов в конце этого года, в связи с чем запланировано расширение Бакинского международного морского торгового порта, а также увеличение пропускной способности БТК.Грузоперевозки по Баку-Тбилиси-Карс выросли в 15 раз >>Отметим, что железнодорожная магистраль Баку-Тбилиси-Карс была введена в эксплуатацию 30 октября 2017 года. Общая протяженность БТК составляет 826 км.В 2021 году объем грузоперевозок по этой ж/д составил 476,9 тысячи тонн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, азербайджан, экономика, железная дорога баку-тбилиси-карс