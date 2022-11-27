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Азербайджан намерен увеличить грузопоток через Баку-Тбилиси-Карс
Азербайджан намерен увеличить грузопоток через Баку-Тбилиси-Карс
Азербайджан ожидает двукратного увеличения объема транзитных грузов в конце этого года 27.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-27T13:42+0400
2022-11-27T13:42+0400
2022-11-27T13:53+0400
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новости
азербайджан
экономика
железная дорога баку-тбилиси-карс
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ТБИЛИСИ, 27 ноя - Sputnik. Азербайджан планирует расширить пропускную способность железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК), сообщил замглавы Министерства цифрового развития и транспорта АР Рахман Гумматов.По его словам, Азербайджан ожидает двукратного увеличения объема транзитных грузов в конце этого года, в связи с чем запланировано расширение Бакинского международного морского торгового порта, а также увеличение пропускной способности БТК.Грузоперевозки по Баку-Тбилиси-Карс выросли в 15 раз >>Отметим, что железнодорожная магистраль Баку-Тбилиси-Карс была введена в эксплуатацию 30 октября 2017 года. Общая протяженность БТК составляет 826 км.В 2021 году объем грузоперевозок по этой ж/д составил 476,9 тысячи тонн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, азербайджан, экономика, железная дорога баку-тбилиси-карс
грузия, новости, азербайджан, экономика, железная дорога баку-тбилиси-карс
Азербайджан намерен увеличить грузопоток через Баку-Тбилиси-Карс
13:42 27.11.2022 (обновлено: 13:53 27.11.2022)
Азербайджан ожидает двукратного увеличения объема транзитных грузов в конце этого года
ТБИЛИСИ, 27 ноя - Sputnik. Азербайджан планирует расширить пропускную способность железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК), сообщил замглавы Министерства цифрового развития и транспорта АР Рахман Гумматов.
"В январе-октябре текущего года объем транзитных грузов, перевозимых по территории Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 75% – до 8,7 миллиона тонн, из которых 6,7 миллиона тонн были перевезены по железной дороге", – заявил Гумматов, сообщил Sputnik Азербайджан
.
По его словам, Азербайджан ожидает двукратного увеличения объема транзитных грузов в конце этого года, в связи с чем запланировано расширение Бакинского международного морского торгового порта, а также увеличение пропускной способности БТК.
Отметим, что железнодорожная магистраль Баку-Тбилиси-Карс была введена в эксплуатацию 30 октября 2017 года. Общая протяженность БТК составляет 826 км.
В 2021 году объем грузоперевозок по этой ж/д составил 476,9 тысячи тонн.