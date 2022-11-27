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ДТП унесло жизни двух человек на востоке Грузии
ДТП унесло жизни двух человек на востоке Грузии
Водитель автомобиля не справился с управлением, машину занесло, после чего она врезалась в дерево 27.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-27T17:22+0400
2022-11-27T17:22+0400
2022-11-27T17:22+0400
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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Двое молодых мужчин погибли в результате ДТП в небольшом кахетинском городе Лагодехи, сообщают местные СМИ.Авария произошла поздно ночью в районе села Вардисубани. Водитель автомобиля не справился с управлением, машину занесло, после чего она врезалась в дерево. Оба скончались на месте от полученных травм.По сообщению СМИ, погибшие были жителями села Мирзаани муниципалитета Дедоплисцкаро.Смертность на дорогах Грузии: за 9 месяцев ДТП унесли жизни 305 человек >>Аналогичное ДТП произошло ночью и в Западной Грузии. После столкновения автомобиля с деревом погибли два человека. Один пассажир выжил и был доставлен в батумскую клинику.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, лагодехи, дтп
грузия, новости, происшествия, лагодехи, дтп
ДТП унесло жизни двух человек на востоке Грузии
Водитель автомобиля не справился с управлением, машину занесло, после чего она врезалась в дерево
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Двое молодых мужчин погибли в результате ДТП в небольшом кахетинском городе Лагодехи, сообщают местные СМИ.
Авария произошла поздно ночью в районе села Вардисубани. Водитель автомобиля не справился с управлением, машину занесло, после чего она врезалась в дерево. Оба скончались на месте от полученных травм.
По сообщению СМИ, погибшие были жителями села Мирзаани муниципалитета Дедоплисцкаро.
Аналогичное ДТП произошло ночью и в Западной Грузии. После столкновения автомобиля с деревом погибли два человека. Один пассажир выжил и был доставлен в батумскую клинику.