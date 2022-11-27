https://sputnik-georgia.ru/20221127/dzyudoisty-iz-gruzii-zavoevali-zoloto-i-bronzu-na-klubnom-chempionate-evropy-272500416.html
Дзюдоисты из Грузии завоевали золото и бронзу на клубном чемпионате Европы
Дзюдоисты из Грузии завоевали золото и бронзу на клубном чемпионате Европы
В финале грузинские дзюдоисты обыграли сербскую "Црвену Звезду" со счетом 3:2 27.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-27T11:32+0400
2022-11-27T11:32+0400
2022-11-27T11:32+0400
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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Грузинский клуб "Мебрдзоле" занял первое место на завершившемся в Гори международном клубном турнире - Лиге европейских клубных чемпионов по дзюдо, сообщает Федерация дзюдо Грузии.Главный клубный турнир года по дзюдо прошел в Гори 26 ноября. Он был посвящен памяти Шоты Чочишвили. В турнире приняли участие 15 лучших европейских клубов как среди мужчин, так и среди женщин.В финале грузинские дзюдоисты обыграли сербскую "Црвену Звезду" со счетом 3:2. Тбилисский клуб впервые в четвертьфинале обыграл легендарный французский клуб трехкратного олимпийского чемпионат Тедди Ринера "Пари Сен-Жермен" со счетом 4:1, а в полуфинале с таким же счетом обыграл грузинский "Голден Гори".Грузинские дзюдоисты успешно завершили чемпионат Европы в Сараево >>Первое место заняли Тато Григалашвили (81 кг), Баграт Ниниашвили (66) и Гурам Тушишвили (+90).Еще два грузинских клуба "Ареа" и "Голден Гори", участвующие в турнире, боролись друг с другом за бронзовую медаль. В напряженной встрече более опытные горийцы выиграли со счетом 3:2. Решающий поединок выиграл Лука Майсурадзе (90 кг).Из восьми мужских клубов, участвующих в Лиге чемпионов, три были грузинских, два французских и по одному сербскому, испанскому, греческому. Соревнования прошли в пяти весовых категориях - 66, -73, -81, -90, +90 кг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, спорт, тато григалашвили, гурам тушишвили, гори, чемпионат европы по дзюдо
грузия, новости, спорт, тато григалашвили, гурам тушишвили, гори, чемпионат европы по дзюдо
Дзюдоисты из Грузии завоевали золото и бронзу на клубном чемпионате Европы
В финале грузинские дзюдоисты обыграли сербскую "Црвену Звезду" со счетом 3:2
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Грузинский клуб "Мебрдзоле" занял первое место на завершившемся в Гори международном клубном турнире - Лиге европейских клубных чемпионов по дзюдо, сообщает Федерация дзюдо Грузии.
Главный клубный турнир года по дзюдо прошел в Гори 26 ноября. Он был посвящен памяти Шоты Чочишвили. В турнире приняли участие 15 лучших европейских клубов как среди мужчин, так и среди женщин.
В финале грузинские дзюдоисты обыграли сербскую "Црвену Звезду" со счетом 3:2. Тбилисский клуб впервые в четвертьфинале обыграл легендарный французский клуб трехкратного олимпийского чемпионат Тедди Ринера "Пари Сен-Жермен" со счетом 4:1, а в полуфинале с таким же счетом обыграл грузинский "Голден Гори".
Первое место заняли Тато Григалашвили (81 кг), Баграт Ниниашвили (66) и Гурам Тушишвили (+90).
Еще два грузинских клуба "Ареа" и "Голден Гори", участвующие в турнире, боролись друг с другом за бронзовую медаль. В напряженной встрече более опытные горийцы выиграли со счетом 3:2. Решающий поединок выиграл Лука Майсурадзе (90 кг).
Из восьми мужских клубов, участвующих в Лиге чемпионов, три были грузинских, два французских и по одному сербскому, испанскому, греческому. Соревнования прошли в пяти весовых категориях - 66, -73, -81, -90, +90 кг.