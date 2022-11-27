https://sputnik-georgia.ru/20221127/gruzinskie-figuristy-zavoevali-bronzu-na-gran-pri-v-finlyandii-272501306.html

Грузинские фигуристы завоевали бронзу на Гран-при в Финляндии

Грузинские фигуристы завоевали бронзу на Гран-при в Финляндии

Грузинские фигуристы завоевали бронзу, но не смогли пробиться в финальный этап Гран-при 27.11.2022, Sputnik Грузия

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успехи грузинских фигуристов в мире

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Грузинские фигуристы Анастасия Метелкина и Даниил Паркман завоевали бронзовую медаль на шестом этапе Гран-при в финском Эспоо, сообщает Федерация фигурного катания Грузии.Шестой, заключительный этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию сезона 2022/2023 проходит в Эспоо с 25-27 ноября. По итогам этапа определится список финалистов, которые будут бороться за звание победителей серии в итальянском Турине с 8-11 декабря.Спортивная пара из Грузии набрала 166,65 балла. С учетом общих результатов двух этапов пара Метелкина-Паркман набрала 20 рейтинговых очков, чего не хватило для поездки в финал Гран-при в Турин.Впервые сборная Грузии по фигурному катанию едет на Гран-при в полном составе >>Стоит отметить, что результат грузинской пары на шестого этапа Гран-при стал лучшим в истории участия во взрослых соревнованиях. Грузинская спортивная пара занимает 15-е место в рейтинге ISU 2022/2023.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, спорт, новости, финляндия, фигурное катание, успехи грузинских фигуристов в мире